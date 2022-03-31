Постельные сцены из кино, которые вам захочется повторить

Всем нам иногда хочется побыть в роли героини какого-нибудь романтического фильма о любви, предательстве и... сексе. Рассказываем, какие сцены из культовых фильмов легко можно повторить с партнером и почувствовать себя на месте главных героев.

Фото: Кадр из фильма «Привидение» Кадр из фильма «Привидение»

Патрик Суэйзи и Деми Мур — «Привидение»

Видео дня

Все знают классический фильм «Привидение», где Сэм (Деми Мур) и Молли (Патрик Суэйзи) очень влюблены друг в друга. Интимная сцена в этой кинокартине не может не быть романтичной. Главные герои начинают вместе лепить глиняный горшок, держась за руки, и со временем это занятие перетекает в более интимное. Это определенно одна из лучших сцен секса в кино. А вы легко можете повторить такое романтическое свидание со своей второй половинкой.

Энн Хэтэуэй и Джейк Джилленхол — «Любовь и другие лекарства»

Бабник (Джейк Джилленхол) в конце концов впервые влюбляется в девушку с болезнью Паркинсона (Энн Хэтэуэй). Конечно, это происходит после того, как они соглашаются на сугубо сексуальные отношения. Сцены секса в этом фильме немного более динамичны, чем в других, поэтому, если вам нравятся подобные стремительные действия, вы, возможно, захотите пережить такое вместо главных героев.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан — «50 оттенков»

Мы не можем говорить о фильмах и сексе, не упомянув «50 оттенков». В этой серии фильмов у Кристиана (Джейми Дорнан) и Аны (Дакота Джонсон) есть несколько очень экзотических, страстных и горячих сцен. Эти герои создали буквально лучшие сцены секса в кино, которые натолкнут вас на идеи, о которых вы еще не думали, и подтолкнут к интересным экспериментам в постели.

Ричард Гир и Джулия Робертс — «Красотка»

Что может быть сексуальнее, чем секс на пианино в ресторане отеля? Смотреть друг другу в глаза прежде чем приступить к действию. Напряженные взгляды Эдварда (Ричард Гир) и Вивиан (Джулия Робертс) превращают сцену из рискованной в глубоко романтическую. Добавим, что это одна из многочисленных чувственных сцен любви в фильме.

Кадр из фильма «Красотка»

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт — «Сумерки»

Погрузитесь в ностальгию по истории любви Беллы (Кристен Стюарт) и Эдварда (Роберт Паттинсон), которая всем нам широко известна. И наслаждайтесь каждым моментом этой яркой, страстной и вампирской сцены секса.

Брэд Питт и Анджелина Джоли — «Мистер и миссис Смит»

С этой картины началась история Бранджелины. И не удивительно, что они влюбились друг в друга на съемочной площадке! Любовная сцена в этом фильме очень грубая, как будто жестокая, но при этом очень сексуальная.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо «Титаник»

Потная сцена секса в машине с отпечатками рук на запотевшем окне? Икона. Незаконный акт Джека (Леонардо Ди Каприо) и Роуз (Кейт Уинслет) заложил большие ожидания в отношении того, что действительно может повлечь за собой занятие любовью в машине.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп — «Жестокие игры»

Кто бы мог подумать, что сюжет о парне, который принимает пари на лишение девушки девственности, может быть романтичным. Но это лишь пока он не влюбится в нее. Секс-сцена между Аннетт Хэнгроув (Риз Уизерспун) и Себастьяном Вальмонтом (Райан Филлипп) усиливается тем фактом, что эти два актера уже были в серьезных отношениях вне фильма. Химия ощутима, и всем зрителям очень хочется, чтобы у Риз и Райана все получилось.