Чем отличается половое влечение у мужчин и женщин

Между половым влечением женщин и мужчин на самом деле существует разница. О ней - в материале.

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Прежде всего, ведущий объяснил, что представляет собой половое влечение. По-другому его называют «либидо». Заключается оно в том, насколько сильно человек хочет заниматься сексом.

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Кроме того, у всех людей есть половые гормоны. При помощи них регулируется половое влечение. Если бы таких гормонов мало или их нет вообще, то желание заниматься сексом пропадает. К подобному состоянию может привести приём некоторых препаратов: например, антидепрессантов.

Однако есть и психологическая сторона полового влечения. К примеру, если вам нравится человек, то у вас может возникнуть очень сильное сексуальное влечение к нему. У женщин оно становится крайне сильным перед овуляцией, когда в её организме яйцеклетка выходит из яичника.

Кроме этого, на желание секса влияют и другие факторы. Например, культурные.

У мужчин половое влечение достигает своего пика примерно к 30 годам. В то же время у женщин оно может к этому времени только начать «раскрываться». Однако это совсем не означает, что мужчины и женщины не могут заниматься сексом до 70-80 лет. Одно исследование показало, что 40 процентов взрослых в возрасте от 65 до 80 лет ведут активную половую жизнь. Из них 54 процента отмечают, что секс важен для улучшения их качества жизни. Хотя к 85 годам, согласно результатам другого исследования, только 1 из 10 женщин интересуется сексом, а среди мужчин это значение равняется 25 процентам.

В наше время также существуют лекарства, которые помогают мужчинам вернуть половое влечение. Однако дело может быть не только в биологии. Бывают случаи, когда сексуальное влечение «возрождается»: например, если даже в довольно зрелом возрасте мужчина встречает подходящую женщину, и наоборот.

Кроме этого, иногда пожилые могут думать, что у них всё в прошлом. И это тоже влияет на сексуальное желание.

Если говорить в целом, то у молодых людей половое влечение сильнее, чем у девушек. Бывают ситуации, когда всё наоборот, но это скорее аномалия.

Вообще мужчины с позднего подросткового периода до 60 лет думают о сексе в среднем один раз в день. Хотя, конечно, фантазируют о нём они гораздо больше в молодости. Также учёный из Университета штата Флорида Рой Баумайстер обнаружил, что мужчины испытывают спонтанное сексуальное возбуждение намного чаще, чем женщины, также они хотят и секса чаще женщин. Кроме того, они в среднем на протяжении жизни больше склонны к случайным половым связям. То есть женщины больше внимания уделяют отношениям, тогда как мужчины довольно терпимо относятся к сексу на одну ночь.

Ещё один исследователь отметил, что половое влечение женщин гораздо сильнее зависит от окружающей среды и контекста. Мастурбируют они тоже реже, чем мужчины: всего 40 процентов из них признаются в этом по сравнению с 67 процентами (2/3) мужчин.

Мужчины также больше ищут секса за деньги. То есть они чаще обращаются к услугам проституток.

Одно исследование, в ходе которого изучалось возбуждение мужчин и женщин при просмотре порнографических видео, дало интересные результаты. Оказалось, что гетеросексуальные парни сильнее всего возбуждались, когда видели секс между мужчинами и женщинами, а также между женщинами. Гомосексуальные мужчины возбуждались при просмотреть эпизодов с сексом мужчин. Что касается женщин, то они на самом деле одинаково возбуждались при просмотре секса как между мужчиной и женщиной, так и между двумя женщинами или двумя мужчинами (хотя сами они утверждали, что их возбуждал лишь просмотр видео с сексом женщины и мужчины). В результате был сделан вывод, что женщины больше, чем мужчины, открыты для однополых отношений. Поэтому они чаще, чем мужчины, сообщают о своей бисексуальности.

Ещё одно исследование продемонстрировало, что на сексуальные пристрастия женщин влияет уровень образования. Чем более образованной была женщина, тем больше она была склонна к экспериментам в сексе.