Интимные темы, которые нельзя обсуждать с подругами

Если в ваших отношениях случился новый поворот, не спешите рассказывать о нем подругам. Рассказываем, какие подробности личной жизни лучше оставить при себе.

Фото: Кадр из сериала «Сплетница» Кадр из сериала «Сплетница»

Иногда мы слишком многое обсуждаем с близкими подругами и даже не задумываемся, что эти тайны могут в будущем стать достоянием общественности. Поэтому при обсуждении своей интимной жизни сексологи рекомендуют ограничиться общими описаниями происходящего между вами и партнером, сообщает WomanHit.

Точные размеры

Будьте аккуратнее, обсуждая размеры и формы достоинства партнера. Это точно не та тема, которую можно поднимать за чашкой чая или даже бокалом чего-то покрепче. Кроме того, вряд ли вашему мужчине будет приятно узнать, что уже все ваши подружки и знакомые знают о его достоинствах и недостатках «там».

Особенности мужчины

Раздеваясь перед любимой женщиной, мужчина рассчитывает, что он может на нее положиться, и все увиденное и сделанное не уйдет за пределы спальни и останется только между ними. Поэтому не стоит предавать доверие своего партнера и бежать разбалтывать подругам о его шрамах и родимых пятнах. Некоторые моменты, которые существуют между партнерами, все же стоит оставить при себе.

Где и когда у вас случился секс

Вести разнообразную и яркую сексуальную жизнь очень полезно для отношений. Однако все-таки делиться с подругой всеми подробностями вашего интима на балконе или в машине точно не стоит. Учтите, что далеко не каждый человек также открыт к сексуальным экспериментам и готов с легкостью выслушать о ваших похождениях.