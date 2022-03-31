Почему нельзя жаловаться на любимого и вмешивать близких в отношения

Совершенно нормально, что в отношениях иногда возникают конфликты и ссоры. В этот момент важно сдерживать негатив и не выплескивать эмоции на окружающих людей, а сделать это наедине с собой. Для этого можно взять листок бумаги и ручку, а затем, будучи в одиночестве, записать все положительные черты, поступки мужа и приятные воспоминания.

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Перед тем как на эмоциях бежать к маме, другим родственникам или друзьям и изливать им душу, надо осознать, что вы сами выбрали своего мужчину. Он такой, какой есть, и если вы приняли его, значит, вас все устраивает, а ссоры и недопонимание — дело временное. И все скоро забудется.

После каждой ссоры в отношениях наступает примирение и влюбленные снова живут счастливо. Но в глазах окружающих, которые были посвящены в семейные разногласия, все остается по-прежнему. Например, мама всегда будет на стороне дочери, пожалеет, успокоит, даст совет, но к зятю впредь станет относиться предвзято. Ваши жалобы негативно сказываются на репутации мужа, он покажется домашним тираном. К тому же посторонние люди могут воспринимать ситуацию более остро, чем она есть на самом деле, и затаить обиду или злость на него.