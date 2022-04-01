Девушка оригинально отомстила парню за измену и вызвала споры в сети

Блогерша под ником @skye.shep поделилась историей о том, как ее подруга оригинально отомстила парню за измену. В ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала, что девушка разорвала документы бойфренда после того, как узнала о его неверности, что вызвало споры в сети.

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Автор ролика сообщила, что ее подруга была в ярости и решила разорвать свидетельство о рождении парня во время ссоры, вызванной его поступком. Девушка закончила спор словами: «Замолчи, тебя даже не существует».

Ролик @skye.shep набрал более шести миллионов просмотров и около 10 тысяч комментариев. Некоторые юзеры сочли поступок девушки слишком жестоким, однако многие оценили ее месть. «Документ можно заменить, а он заслуживал того, чтобы сидеть в очереди и иметь дело с долгим процессом восстановления», — отметил один из комментаторов. «Я не говорю, что ее действия были правильными, но это очень смешно», — написал другой пользователь.