Как убедить ревнивого мужа в своей преданности

Иногда приятно ощущать легкую ревность со стороны любимого мужчины. Так женщина узнает о его неравнодушии, наличии чувств и страхе ее потерять. Но, когда характер подозрений перерастает в некую патологию, следует разобраться, как успокоить недоверчивого супруга. Или придется мириться с необоснованными обвинениями, тотальным контролем и, соответственно, ссорами и конфликтами.

Как сообщают «БелНовости», болезненная ревность возникает по нескольким причинам. Например, мужчина не уверен в себе, он собственник или эгоист. Между прочим, чтобы повысить его низкую самооценку, специалисты рекомендуют чаще хвалить своего мужчину.

Но как избавиться от данной проблемы и наладить отношения, если хотите быть вместе с этим мужчиной? Очевидно, совет первый: не давать повода. В таком случае даже реакция на любезность от постороннего мужчины должна быть сдержанной. Если вам придержали дверь, а это видит возлюбленный, холодно поблагодарите галантного незнакомца.

После прогулки с подругами или позднего возвращения с работы ревнивцы часто начинают задавать множество вопросов: где была, с кем, что делали? В этот момент следует спокойно все рассказать, чтобы муж понял, что вам нечего скрывать и успокоился. Но в то же время знайте себе цену, если он выдвигает какие-то требования, а вам это не нравится, их нельзя выполнять. Иначе так будет продолжаться всегда.