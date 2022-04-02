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3 часа назад

Опровергнуты главные мифы о сексе

Ferra.ru

«РИА Новости» опросило сексологов, и те рассказали, с какими мифами и проблемами в сексе сталкиваются россияне.

Опровергнуты главные мифы о сексе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из собеседников — Олег Гулько, врач-сексолог центра «КарповкаПлюс». Он рассказал, что большинство мужчин обращается с эректильной дисфункцией, а у женщин чаще всего возникают проблемы с недостатком влечения и отсутствием оргазма. Что касается мифов, то по словам сексолога, некоторые люди боятся «последствий» мастурбации. Кроме того, люди не знают устройство собственного тела, в частности половых органов.

Распространяются также мифы о необходимости укреплять мышцы влагалища, о важности точки G. В целом, на многих людях негативно сказываются запреты, связанные с воспитанием. Сексологи считают, что в школе нужно ввести сексуальное просвещение.

Из мифов специалисты назвали также убеждение, что женщина не должна инициировать половое сближение, мужчина всегда должен быть «готов». Такие установки не способствуют нормальной сексуальной жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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