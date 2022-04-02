Опровергнуты главные мифы о сексе

«РИА Новости» опросило сексологов, и те рассказали, с какими мифами и проблемами в сексе сталкиваются россияне.
Один из собеседников — Олег Гулько, врач-сексолог центра «КарповкаПлюс». Он рассказал, что большинство мужчин обращается с эректильной дисфункцией, а у женщин чаще всего возникают проблемы с недостатком влечения и отсутствием оргазма. Что касается мифов, то по словам сексолога, некоторые люди боятся «последствий» мастурбации. Кроме того, люди не знают устройство собственного тела, в частности половых органов.
Распространяются также мифы о необходимости укреплять мышцы влагалища, о важности точки G. В целом, на многих людях негативно сказываются запреты, связанные с воспитанием. Сексологи считают, что в школе нужно ввести сексуальное просвещение.
Из мифов специалисты назвали также убеждение, что женщина не должна инициировать половое сближение, мужчина всегда должен быть «готов». Такие установки не способствуют нормальной сексуальной жизни.
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