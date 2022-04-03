К чему может привести пауза в отношениях

Время проверяет каждую пару на прочность, поскольку с годами меняются люди и их взаимоотношения с окружающими, в том числе со вторыми половинками. Поэтому неудивительно, что партнеры однажды заходят в тупик и не понимают, как жить дальше. В таком случае некоторые решают поставить паузу и пожить отдельно определенное время. Но поможет ли разлука наладить контакт? Как правильно брать тайм-аут? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в материале Passion.ru.

Фото: pexels.com pexels.com

Когда кто-то из партнеров решается взять паузу в отношениях — это неплохо. Не надо сильно пугаться. По крайней мере, у него нет четких намерений разорвать связь. Значит, у вас обоих еще есть шанс.

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Перерыв — один из способов подумать о будущем пары, побыть в одиночестве, разобраться в себе, своих чувствах и наконец заскучать.

партнер ведет себя аморально (зависимости, домашнее насилие и пр.) и не хочет меняться,

описать отношения можно фразой «Игра в одни ворота»,

была измена (вы сторонница моногамии),

уже брали паузу,

вы несчастливы (находиться порознь куда приятнее, чем вместе),

чувствуете только боль (унижения и прочие ловушки абьюзера),

боитесь одиночества (больше с этим человеком ничего не держит). Но не всегда такой прием заканчивается хеппи-эндом. Иногда паузы приводят к расставанию, а не к счастливому воссоединению двух «пылающих» сердец. Сразу отмечу, что в некоторых случаях нет смысла тратить время друг друга и правильнее будет сразу разорвать отношения. Это необходимо, если:

Когда вам нужен перерыв

частые ссоры, конфликты по мелочам,

любимый раздражает,

исчезла романтика,

угасла страсть,

не о чем поговорить,

не понимаете, остались ли чувства,

нужно разобраться в себе. Возвращаясь к разговору о паузе, следует понимать, что этот способ не панацея и проблемы сами собой не решатся. Но если супруги готовы стараться и работать ради любви, будет полезно абстрагироваться от привычной обстановки и окружения. Да, наверняка за долгие годы брака вы прикипели друг к другу, но временное расставание позволит трезво и объективно оценить сложившуюся ситуацию. Особенно важно пожить отдельно в следующих случаях:

Последствия этого рискованного шага

В результате непродолжительного «отпуска» любящие партнеры успеют подумать о браке, освежат свои чувства, соскучатся, осознают значимость избранника и прочее. Но вместе с тем они рискуют, наоборот, усугубить проблемы, отвыкнуть от отношений или привыкнуть к одиночеству, изменить или осознать, что не могут продолжать так жить далее.

Сколько надо отдыхать от любимого

Думаете услышать что-то вроде «Через Х дней в ваши отношения вернется конфетно-букетный период» или «Больше Y недель быть "на паузе" запрещено, иначе отношения обречены»? Но определенных временных рамок нет. Решить, на какой срок необходима пауза, каждая пара должна самостоятельно, основываясь на своих потребностях. И этот момент важно обговорить вместе с возлюбленным. Понятно, что никто не может сказать наверняка, сколько ему потребуется времени, чтобы разобраться в себе. Но главное — не затягивать слишком надолго. Иначе привыкнете к одиночеству, свободе и не захотите снова приковывать себя к супругу, быту, обязанностям.

Чем заниматься в свободное время

Когда обо всем договорились и оказались наедине с собой, появляется вопрос: а что делать дальше?

Избавьтесь от чувства вины

Данный пункт актуален в том случае, когда не вы оказались инициатором перерыва, а лишь согласились на этот шаг ради любимого. Тогда нет времени на слезы, самокопание, обиды и жалость! В этот период лучше подумать о будущем и вспомнить про себя.

Уделите время себе

Наступил подходящий момент вспомнить о личных желаниях, интересах и о том, что доставляет вам удовольствие. Отдохните и выпустите пар: займитесь хобби, медитацией, саморазвитием, встречайтесь с близкими или друзьями, общайтесь с новыми людьми. То есть надо делать все, на что не хватало времени раньше.

Не бросайтесь во все тяжкие

Вечеринки, пьянки и незнакомцы не помогут наладить личную жизнь с супругом. Особенно опасен соблазн и увлечение другим мужчиной. При таких обстоятельствах придется выбирать, спасать свои отношения или поддаться страсти и закончить их.

Подумайте о чувствах