Что движет девушками, которые встречаются с женатыми

Одни женщины сразу прекращают общение с мужчинами, в паспортах которых заметили штамп о регистрации брака, тогда как другие не пугаются семейного положения возлюбленного и готовы сидеть, скажем так, на скамье запасных. Что же на самом деле подталкивает представительниц прекрасного пола соглашаться на роль любовницы, ответили психологи.

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По мнению специалистов, некоторыми женщинами движет страх одиночества. В большей степени именно по этой причине они соглашаются встречаться даже с семейным мужчиной. Для них не столько важно, какой избранник рядом, а главное — его наличие.

Также допущение такого рода отношений зависит от воспитания. Если в детстве девушке приходилось постоянно соревноваться, бороться, чтобы добиваться расположения и похвалы родителей, в личной жизни они тоже будут придерживаться данной линии поведения. То есть они не ищут свободных мужчин, а предпочитают связь с женатиком — это своего рода спортивный интерес.

С более ранним возрастом связаны проблемы с привязанностью, которые могли спровоцировать психологическую травму. Второстепенную роль выбирают себе те женщины, которые боятся быть отвергнутыми и ощутить боль. Будучи любовницей женатика, девушка полагает, что вся власть в этих отношениях в её руках, пишет life.