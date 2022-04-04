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2 часа назад

Что на самом деле движет девушками, которые встречаются с женатыми мужчинами

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Одни женщины сразу прекращают общение с мужчинами, в паспортах которых заметили штамп о регистрации брака, тогда как другие не пугаются семейного положения возлюбленного и готовы сидеть, скажем так, на скамье запасных. Что же на самом деле подталкивает представительниц прекрасного пола соглашаться на роль любовницы, ответили психологи.

Что движет девушками, которые встречаются с женатыми
Фото: Passion.ruPassion.ru

По мнению специалистов, некоторыми женщинами движет страх одиночества. В большей степени именно по этой причине они соглашаются встречаться даже с семейным мужчиной. Для них не столько важно, какой избранник рядом, а главное — его наличие.

Также допущение такого рода отношений зависит от воспитания. Если в детстве девушке приходилось постоянно соревноваться, бороться, чтобы добиваться расположения и похвалы родителей, в личной жизни они тоже будут придерживаться данной линии поведения. То есть они не ищут свободных мужчин, а предпочитают связь с женатиком — это своего рода спортивный интерес.

С более ранним возрастом связаны проблемы с привязанностью, которые могли спровоцировать психологическую травму. Второстепенную роль выбирают себе те женщины, которые боятся быть отвергнутыми и ощутить боль. Будучи любовницей женатика, девушка полагает, что вся власть в этих отношениях в её руках, пишет life.

К тому же не все представительницы прекрасного пола стремятся надеть белое платье и пойти под венец, а такой исход весьма вероятен во взаимных отношениях. Поэтому ряд женщин предпочитает удовлетворять свои потребности с мужчиной, которому не надо варить борщи, что связано с неготовностью брать на себя ответственность и обязанности жены. Кстати, секс без обязательств рассматривают и те девушки, которых не удовлетворяет собственный партнер.

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