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1 час назад

Названы способы перестать беспокоиться насчет партнера в отношениях

Lenta.ruиещё 1

Доктор психологических наук и коуч, специализирующийся на отношениях, Шелли Зоммерфельдт дала советы, как избавиться от тревожности и беспокойства в отношениях на ранней стадии. Способы избавления от излишнего беспокойства она назвала в интервью для издания Women's Health.

Как перестать беспокоиться насчет партнера в отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Зоммерфельдт уверена, что испытывать неуверенность в отношениях — это нормально, пока тревожность не накрывает людей с головой, мешая полноценному общению с партнером. Клинический психолог советует не ждать переломного момента и действовать на опережение.

По мнению психолога, чтобы избавиться от навязчивых тяжелых мыслей, а также забыть о мнительности, надо в первую очередь перестать прокручивать в голове наихудший сценарий развития событий. Например, не нужно постоянно задаваться вопросом, любит ли вас партнер или нет, иначе тревожность и напряженность в отношениях лишь возрастет. Перестать сомневаться в партнере и начать ему доверять — еще один способ меньше беспокоиться.

Психолог также напоминает о недопустимости проведения проверок для избранника. Ведь это лишь подорвет доверие и сведет все старания партнеров на нет.

Следующий шаг, который поможет наладить общение и убрать тревожность — открыться партнеру. Главное: не скрывать, если что-то не нравится или доставляет дискомфорт, а также не делать поспешных выводов.

Перестать переживать из-за пустяков, не проецировать неуверенность на партнера и не растворятся в отношениях, позабыв о собственных желаниях — также, по словам эксперта, являются ключевыми навыками, которые помогут наладить отношения.

Ранее семейный терапевт предупредил влюбленных о вреде излишнего изучения соцсетей и чрезмерного контроля. Это может привести к разочарованию и прекращению отношений.

Любовь,
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