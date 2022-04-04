Как понять, что продолжать знакомство с мужчиной нет смысла

Бывает мы с нетерпением ждем первого свидания, чтобы познакомиться с новым ухажером поближе. Но во время встречи испытываем странные ощущения: кажется, будто все идет не так, как хотелось бы на самом деле. Очевидно, сложно определить, подходит ли человек, когда мало о нем знаем. Тем не менее есть несколько признаков, согласно которым общение продолжать не стоит.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Самым явным признаком неудачного свидания считается скука. Если уже в первую встречу вы развлекали себя играми в телефоне, переписками с друзьями вместо общения с новым знакомым, это тревожный звоночек и означает лишь то, что в будущем вы напрочь потеряете друг к другу интерес. Такое поведение допустимо только в одном случае: когда есть действительно важное дело.

Не захочется назначать следующую встречу и в том случае, если разговор никак не клеился. При чем даже несмотря на отсутствие общих тем, длинные паузы и общение дежурными фразами, не стоит рассказывать о своих прошлых отношениях. Подобные откровения только оттолкнут потенциального партнера.

Также свидание считается проваленным, когда люди даже не пытаются сократить дистанцию. Конечно, может быть дело в застенчивости, но отсутствие желания сблизиться говорит о потере интереса. На первом свидании люди хотят прикоснуться друг к другу, обнять, поцеловать и так далее, пишут «БелНовости».