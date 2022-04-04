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1 час назад

Ситуации, которые пугают мужчин во время секса

Passion.ru

Казалось бы, только мы — женщины переживаем по всякому поводу, в том числе из-за секса. Все-таки хочется, чтобы ночь прошла идеально. Но и у представителей сильного пола есть несколько страхов, из-за которых может пропасть настрой и желание близости.

Ситуации, которые пугают мужчин во время секса
Фото: Passion.ruPassion.ru

Даже девушкам с отменным чувством юмора не стоит демонстрировать свои таланты во время секса. Мужчины в этот момент особенно чувствительны, потому могут остро воспринять любую шутку. В первые строчки стоп-листа попадают высказывания, касающиеся внешности или интимных частей тела.

Следующий страх связан с менструацией. Одни женщины приостанавливают интимную жизнь в этот период, а другие не видят в этом необходимости. Но не все мужчины достаточно осведомлены о женской физиологии. И особенно не каждый готов покорять даму в эти дни. В связи с этим важно предупредить партнера о своем состоянии, чтобы не шокировать его сюрпризом. Также нельзя скрывать о возлюбленного и свою невинности, поскольку на такой контакт тоже не всякий согласится.

Мужчины любят, когда спутница активна и эмоциональна во время близости. Однако перегибать не стоит. Им не должно показаться, что он стал жертвой насилия, пишет Womanhit. Все должно проходить максимально естественно. Иначе избранника реально не только смутить, но и напугать, что только все испортит.

Любовь,
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