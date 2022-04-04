Ситуации, которые пугают мужчин во время секса

Казалось бы, только мы — женщины переживаем по всякому поводу, в том числе из-за секса. Все-таки хочется, чтобы ночь прошла идеально. Но и у представителей сильного пола есть несколько страхов, из-за которых может пропасть настрой и желание близости.

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Даже девушкам с отменным чувством юмора не стоит демонстрировать свои таланты во время секса. Мужчины в этот момент особенно чувствительны, потому могут остро воспринять любую шутку. В первые строчки стоп-листа попадают высказывания, касающиеся внешности или интимных частей тела.

Следующий страх связан с менструацией. Одни женщины приостанавливают интимную жизнь в этот период, а другие не видят в этом необходимости. Но не все мужчины достаточно осведомлены о женской физиологии. И особенно не каждый готов покорять даму в эти дни. В связи с этим важно предупредить партнера о своем состоянии, чтобы не шокировать его сюрпризом. Также нельзя скрывать о возлюбленного и свою невинности, поскольку на такой контакт тоже не всякий согласится.