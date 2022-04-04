Сексолог объяснила, как разбудить либидо и вернуть секс

Серию про стресс и либидо мы сделали по запросу слушателей. Правда, разговор получился куда более объемным, чем просто разговор про секс.

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В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, как стресс влияет на человека в целом, и как он влияет на либидо. Как не допустить травматизации и развития посттравматического синдрома, а также разобрали техники самопомощи при стрессе.

В гостях у нас Лена Третьякова — психолог и сексолог, которая живет в Германии. Сейчас Лена не только принимает клиентов лично, но и ведет кризисные группы и как никто другой понимает, с какими проблемами сталкиваются люди сейчас.

Таймкод:

01.09 — Как в принципе стресс влияет на человека

03.44 — Как стресс трансформируется в травму и как не допустить ПТСР

12.59 — Почему стресс испытывают те, кто находится в безопасности

15.55 — Почему стресс меняет отношения и секс

20.26 — Почему люди отдаляются при стрессе

24.48 — Почему, если нервничаешь, все бесит

26.40 — Техника: как работать с агрессией

29.50 — Физиологические реакции при стрессе, которые могут быть

33.00 — Техника: как убрать тревогу

38.50 — Техника: как настроиться на секс

41.40 — Либидо выросло круче курса доллара. Почему?

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий