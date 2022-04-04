Сексолог объяснила, как разбудить либидо и вернуть секс

Серию про стресс и либидо мы сделали по запросу слушателей. Правда, разговор получился куда более объемным, чем просто разговор про секс.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, как стресс влияет на человека в целом, и как он влияет на либидо. Как не допустить травматизации и развития посттравматического синдрома, а также разобрали техники самопомощи при стрессе.
В гостях у нас Лена Третьякова — психолог и сексолог, которая живет в Германии. Сейчас Лена не только принимает клиентов лично, но и ведет кризисные группы и как никто другой понимает, с какими проблемами сталкиваются люди сейчас.
Таймкод:
01.09 — Как в принципе стресс влияет на человека
03.44 — Как стресс трансформируется в травму и как не допустить ПТСР
12.59 — Почему стресс испытывают те, кто находится в безопасности
15.55 — Почему стресс меняет отношения и секс
20.26 — Почему люди отдаляются при стрессе
24.48 — Почему, если нервничаешь, все бесит
26.40 — Техника: как работать с агрессией
29.50 — Физиологические реакции при стрессе, которые могут быть
33.00 — Техника: как убрать тревогу
38.50 — Техника: как настроиться на секс
41.40 — Либидо выросло круче курса доллара. Почему?
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова