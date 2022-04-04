Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
24 минуты назад

Сексолог объяснила, как разбудить либидо и вернуть секс

Даша Краснова

Серию про стресс и либидо мы сделали по запросу слушателей. Правда, разговор получился куда более объемным, чем просто разговор про секс.

Сексолог объяснила, как разбудить либидо и вернуть секс
Фото: unsplash.comunsplash.com

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, как стресс влияет на человека в целом, и как он влияет на либидо. Как не допустить травматизации и развития посттравматического синдрома, а также разобрали техники самопомощи при стрессе.

В гостях у нас Лена Третьякова — психолог и сексолог, которая живет в Германии. Сейчас Лена не только принимает клиентов лично, но и ведет кризисные группы и как никто другой понимает, с какими проблемами сталкиваются люди сейчас.

Таймкод:

01.09 — Как в принципе стресс влияет на человека

03.44 — Как стресс трансформируется в травму и как не допустить ПТСР

12.59 — Почему стресс испытывают те, кто находится в безопасности

15.55 — Почему стресс меняет отношения и секс

20.26 — Почему люди отдаляются при стрессе

24.48 — Почему, если нервничаешь, все бесит

26.40 — Техника: как работать с агрессией

29.50 — Физиологические реакции при стрессе, которые могут быть

33.00 — Техника: как убрать тревогу

38.50 — Техника: как настроиться на секс

41.40 — Либидо выросло круче курса доллара. Почему?

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Елена Третьякова

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Елена Третьякова,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители