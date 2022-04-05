4 женские ошибки при создании отношений

Советами делится Игорь Будейкин, консультант по супружеству.
Моя работа заключается в том, что я помогаю людям создавать счастливые долгосрочные отношения. Я общаюсь с множеством мужчин и женщин, желающих создать отношения, поэтому могу предложить вашему вниманию некоторые свои наблюдения и выводы.
Ниже основной набор женских ошибок при создании отношений. Даже одна из этих ошибок может всё испортить. К сожалению, обычно так и происходит.
И ошибок, как правило, не одна, а целый комплект, который используется с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения.
У множества женщин есть в голове картинка своего идеального мужчины. И женщина честно, искренне и верно любит этот плод своих фантазий. И вот в её поле зрения попадает мужчина, чем-то самым малым, напоминающий этот идеал, эту фантазию.
Результат? «Любовь»
Эта «любовь» обычно не имеет отношения к реальному человеку, так как чувства женщины к плоду своих фантазий, а мужчина, просто случайно оказался рядом.
Здесь, конечно, работает на полную мощность уникальная женская способность делать большие выводы из маленьких событий:
он на меня так посмотрел => значит: я ему нравлюсь => значит: он меня любит и это навсегда => значит: я рожу ему трёх детей, и мы будем счастливы всю жизнь.
Фильмы, мультики и песни о любви убеждают: всё это совершенно реально и происходит сплошь и рядом. Их глаза встретились, и они поняли, что созданы друг для друга. Их тела сразу же сплелись в экстазе, а далее долгая и счастливая жизнь.
Это всё! Всё должно произойти само собой и всё будет хорошо…
К чему это приводит? Даже если реальный человек вообще не вариант для длительных отношений по объективным причинам и даже особо не интересуется женщиной, она не видит этого в упор.
Итог предсказуемо печален: боль и разочарование.
Отсутствие рациональной культуры начала отношений подменяется ложными идеями. «Вера в суженого» или «свою половинку» одна из подобных разрушительных идей.
Суть проблемы в пословице «Суженного конём не объедешь». Никак не избежать свадьбы с тем, кого судьба определила в женихи.
Вывод такой: так как всё уже предрешено, не обязательно делать что-то рациональное в области отношений. Учиться отношениям, правильно вести себя не нужно. Зачем? Просто необходимо дождаться суженого.
И когда он придёт: он меня точно разглядит, какая бы я ни была, поймёт, что это я и я ему нужна.
Примет меня такую, какая я есть: со всеми моими тараканами, проблемами и недостатками. И всё, сразу всё в жизни станет хорошо и замечательно.
Как определить, что это суженый? Легко! Есть надёжнейший способ — см. ошибку № 1.
Вообще, женщин можно разделить на две основные группы: верящие в суженого и уже опытные, знающие, что Деда Мороза и суженого не существует.
Обычно, чтобы перейти в категорию опытных, необходимо совершить некоторое количество попыток: несколько раз качественно наступить на грабли и выплакать несколько вёдер слёз в подушку.
И после можно осуществить переход к ошибке № 3.
После неоднократного повторения ошибок № 1 и 2, женщина может сделать вывод: раз с любовью и счастьем не получается, почему бы не получить от отношений хоть «что-то».
«Что-то» для каждой своё.
Важный момент: всё перечисленное – это составляющие нормальной жизни, но есть одно «но».
Когда женщина вместо создания счастливых отношений хочет, например, родить ребёнка и закрывает глаза на качество отношений… она получает ребёнка, но не достигает счастья.
Понятно, что какое-то время счастье можно имитировать. Но перспективы таких отношений печальны. Пословица «Стерпится — слюбится» сейчас не работает.
По каким-то неведомым причинам множество людей в нашем обществе считают, что про отношения они и так все всё знают. Хотя никогда отношениям не учились или учились, но не тому.
Рассмотрим более подробно связь проблемы и возраста.
Молодёжь уверена в том, что «и так всё знают», так как насмотрелись фильмов и мультиков, и ещё пока недостаточное количество раз «приложились лицом о грязный асфальт» в области отношений.
Это главная причина невозможности достучаться до девочек-подростков, чтобы уберечь от неправильного выбора. Жизнь, конечно, хороший учитель, жалко только, что дорого берёт.
Время, возможности, а иногда психологическое и физическое здоровье могут быть потеряны безвозвратно. Но как объяснить это подростку, абсолютно уверенному в своей идее «да что там можно знать об отношениях? Всё ведь и так понятно!»
Люди в возрасте 55 + часто уверены в своём знании, так как «уже пожили».
К вопросам типа «а почему тогда без пары» или «почему спите с партнёром в разных кроватях» и тому подобные остаются без разумного объяснения.
Как главный козырь вытаскиваются доводы: «ты поживи с моё и всё поймёшь» и «мне сейчас не до отношений, у меня другие приоритеты».
А какие могут быть рациональные причины отказываться от удовольствия и счастья, которое дают гармоничные отношения? Только неспособность создать такие отношения.
Яркий пример в басне Крылова «Лиса и виноград».
Лиса в ситуации, когда «видит око, да зуб неймёт» делает вывод:
«Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьёшь».
На всякий случай вот определения устойчивого выражения «набить оскомину»:
Получить вяжущее ощущение во рту от чего-либо кислого или терпкого. Очень надоесть, приесться.
Понять, есть ли проблема очень просто.
Если я умею печь торт – значит, у меня получается вкуснейший торт.
Если я умею ловить рыбу – значит, когда я иду на рыбалку, я обычно возвращаюсь с хорошим уловом.
Если я умею строить отношения – значит… значит, я в прекрасных отношениях. И я не сижу годами без пары, получая в Тиндере иллюзию своей женской востребованности от каких-то непонятных персонажей, неспособных даже на свидание пригласить.