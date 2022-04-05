4 женские ошибки при создании отношений

Советами делится Игорь Будейкин, консультант по супружеству.

Фото: CoLady CoLady

Моя работа заключается в том, что я помогаю людям создавать счастливые долгосрочные отношения. Я общаюсь с множеством мужчин и женщин, желающих создать отношения, поэтому могу предложить вашему вниманию некоторые свои наблюдения и выводы.

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Ниже основной набор женских ошибок при создании отношений. Даже одна из этих ошибок может всё испортить. К сожалению, обычно так и происходит.

И ошибок, как правило, не одна, а целый комплект, который используется с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения.

Ошибка № 1 «Любовь к плоду фантазий, а не к реальному человеку»

У множества женщин есть в голове картинка своего идеального мужчины. И женщина честно, искренне и верно любит этот плод своих фантазий. И вот в её поле зрения попадает мужчина, чем-то самым малым, напоминающий этот идеал, эту фантазию.

Результат? «Любовь»

Эта «любовь» обычно не имеет отношения к реальному человеку, так как чувства женщины к плоду своих фантазий, а мужчина, просто случайно оказался рядом.

Здесь, конечно, работает на полную мощность уникальная женская способность делать большие выводы из маленьких событий:

он на меня так посмотрел => значит: я ему нравлюсь => значит: он меня любит и это навсегда => значит: я рожу ему трёх детей, и мы будем счастливы всю жизнь.

Фильмы, мультики и песни о любви убеждают: всё это совершенно реально и происходит сплошь и рядом. Их глаза встретились, и они поняли, что созданы друг для друга. Их тела сразу же сплелись в экстазе, а далее долгая и счастливая жизнь.

Это всё! Всё должно произойти само собой и всё будет хорошо…

CoLady

К чему это приводит? Даже если реальный человек вообще не вариант для длительных отношений по объективным причинам и даже особо не интересуется женщиной, она не видит этого в упор.

Итог предсказуемо печален: боль и разочарование.

Ошибка № 2 «Вера в суженого»

Отсутствие рациональной культуры начала отношений подменяется ложными идеями. «Вера в суженого» или «свою половинку» одна из подобных разрушительных идей.

Суть проблемы в пословице «Суженного конём не объедешь». Никак не избежать свадьбы с тем, кого судьба определила в женихи.

Вывод такой: так как всё уже предрешено, не обязательно делать что-то рациональное в области отношений. Учиться отношениям, правильно вести себя не нужно. Зачем? Просто необходимо дождаться суженого.

И когда он придёт: он меня точно разглядит, какая бы я ни была, поймёт, что это я и я ему нужна.

Примет меня такую, какая я есть: со всеми моими тараканами, проблемами и недостатками. И всё, сразу всё в жизни станет хорошо и замечательно.

Как определить, что это суженый? Легко! Есть надёжнейший способ — см. ошибку № 1.

Вообще, женщин можно разделить на две основные группы: верящие в суженого и уже опытные, знающие, что Деда Мороза и суженого не существует.

Обычно, чтобы перейти в категорию опытных, необходимо совершить некоторое количество попыток: несколько раз качественно наступить на грабли и выплакать несколько вёдер слёз в подушку.

И после можно осуществить переход к ошибке № 3.

Ошибка № 3 «С паршивой овцы хоть шерсти клок»

После неоднократного повторения ошибок № 1 и 2, женщина может сделать вывод: раз с любовью и счастьем не получается, почему бы не получить от отношений хоть «что-то».

«Что-то» для каждой своё.

улучшить материальную составляющую;

родить ребёнка;

повысить самооценку;

выйти замуж и тому подобные причины. Вот возможные варианты:

Важный момент: всё перечисленное – это составляющие нормальной жизни, но есть одно «но».

Когда женщина вместо создания счастливых отношений хочет, например, родить ребёнка и закрывает глаза на качество отношений… она получает ребёнка, но не достигает счастья.

Понятно, что какое-то время счастье можно имитировать. Но перспективы таких отношений печальны. Пословица «Стерпится — слюбится» сейчас не работает.

Ошибка № 4 «Я и так всё знаю»

По каким-то неведомым причинам множество людей в нашем обществе считают, что про отношения они и так все всё знают. Хотя никогда отношениям не учились или учились, но не тому.

Рассмотрим более подробно связь проблемы и возраста.

Молодёжь уверена в том, что «и так всё знают», так как насмотрелись фильмов и мультиков, и ещё пока недостаточное количество раз «приложились лицом о грязный асфальт» в области отношений.

Это главная причина невозможности достучаться до девочек-подростков, чтобы уберечь от неправильного выбора. Жизнь, конечно, хороший учитель, жалко только, что дорого берёт.

Время, возможности, а иногда психологическое и физическое здоровье могут быть потеряны безвозвратно. Но как объяснить это подростку, абсолютно уверенному в своей идее «да что там можно знать об отношениях? Всё ведь и так понятно!»

CoLady

Люди в возрасте 55 + часто уверены в своём знании, так как «уже пожили».

К вопросам типа «а почему тогда без пары» или «почему спите с партнёром в разных кроватях» и тому подобные остаются без разумного объяснения.

Как главный козырь вытаскиваются доводы: «ты поживи с моё и всё поймёшь» и «мне сейчас не до отношений, у меня другие приоритеты».

А какие могут быть рациональные причины отказываться от удовольствия и счастья, которое дают гармоничные отношения? Только неспособность создать такие отношения.

Яркий пример в басне Крылова «Лиса и виноград».

Лиса в ситуации, когда «видит око, да зуб неймёт» делает вывод:

«Пробившись попусту час целой,

Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!

На взгляд-то он хорош,

Да зелен — ягодки нет зрелой:

Тотчас оскомину набьёшь».

На всякий случай вот определения устойчивого выражения «набить оскомину»:

Получить вяжущее ощущение во рту от чего-либо кислого или терпкого. Очень надоесть, приесться.

Понять, есть ли проблема очень просто.

Если я умею печь торт – значит, у меня получается вкуснейший торт.

Если я умею ловить рыбу – значит, когда я иду на рыбалку, я обычно возвращаюсь с хорошим уловом.