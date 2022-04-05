Названы способы оценить пригодность мужчины на роль мужа

Психолог Джоэл Блок назвал способы оценить, подходит ли мужчина на роль будущего мужа. В интервью для Psychology Today он посоветовал оценивать пригодность избранника по определенным критериям.

Психолог приводит данные исследования американского проекта The National Marriage Project, которые подтверждают правдивость его тезисов. Согласно статистике, более 80 процентов мужчин готовы к женитьбе после наступления подходящего возраста. Средний возраст, когда мужчина решает остепениться, — 27 лет, а при наличии высшего образования срок вступления в брак отодвигается еще на один-два года. Блок уверен, что осознанное решение о женитьбе мужчины принимают, когда того требует их возраст, и советует девушкам, которым хочется скорее выйти замуж, выбирать партнеров постарше.

Кроме того, психолог рекомендует изучить семью избранника. Если его родители прожили в браке много лет, то, по мнению Блока, у такого мужчины сформированы правильные представления о семье. Тогда он станет верным супругом.