Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Названы способы оценить пригодность мужчины на роль мужа

Lenta.ru

Психолог Джоэл Блок назвал способы оценить, подходит ли мужчина на роль будущего мужа. В интервью для Psychology Today он посоветовал оценивать пригодность избранника по определенным критериям.

Названы способы оценить пригодность мужчины на роль мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог приводит данные исследования американского проекта The National Marriage Project, которые подтверждают правдивость его тезисов. Согласно статистике, более 80 процентов мужчин готовы к женитьбе после наступления подходящего возраста. Средний возраст, когда мужчина решает остепениться, — 27 лет, а при наличии высшего образования срок вступления в брак отодвигается еще на один-два года. Блок уверен, что осознанное решение о женитьбе мужчины принимают, когда того требует их возраст, и советует девушкам, которым хочется скорее выйти замуж, выбирать партнеров постарше.

Кроме того, психолог рекомендует изучить семью избранника. Если его родители прожили в браке много лет, то, по мнению Блока, у такого мужчины сформированы правильные представления о семье. Тогда он станет верным супругом.

Психолог подчеркнул, что возможность вступления в брак зависит и от самой женщины. Согласно опросу, более 75 процентов мужчин берут в жены ту, в ком потенциально видят будущую мать своих детей. Пусть многие мужчины и не торопятся заводить детей, но они обязательно учитывают этот критерий при подборе избранницы.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители