Как ведет себя женщина, разлюбившая партнера

В начале отношений мы испытываем бурю положительных чувств и эмоций к возлюбленному, но спустя время эта искра постепенно угасает. В результате есть риск охладеть к партнеру и даже вовсе перестать любить. Как мужчинам, которые обычно с трудом понимают представительниц прекрасного пола, определить, что их разлюбили?

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Любящая женщина полностью отдается отношениям и готова многим жертвовать. Она идет на уступки, учитывает мнение возлюбленного и закрывает глаза на мелочи, чтобы избежать ссор и конфликтов. Поэтому, если вы слышите постоянные упреки, недовольства, обвинения, это говорит об исчезновении чувств.

О том же свидетельствует и запущенный вид. Когда дама хочет привлечь внимание партнера, она будет следить за собой и маловероятно наденет на себя треники и растянутую футболку.

Зачастую женщинам свойственно докучать любимому сообщениями или звонками, но равнодушные этим заниматься не будут. Их мало интересует, где и с кем мужчина находится, поскольку они не испытывают ревность.