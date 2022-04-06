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1 час назад

Названы пять признаков женской измены

Lenta.ru

Психолог и сексолог Александра Миллер раскрыла пять признаков женской измены. Об этом она рассказала в беседе с изданием Life.

Названы пять признаков женской измены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, изменяющая женщина преображается внешне: становится ухоженной, особенно опрятной. Также она может выдать себя настроением: чаще улыбается, шутит и пребывает в хорошем настроении, хотя раньше грустила или вела себя отстраненно.

Третий признак измены, по мнению Миллер, — неожиданные и часто дорогие подарки. Психолог пояснила, что изменница будет оправдывать их появление бонусами на работе или сюрпризами от родителей.

Четвертое, на что следует обратить внимание, как считает сексолог, это перемена женщины в отношении к себе. Например, если она после пяти или десяти лет брака вдруг меняет растянутую домашнюю футболку на шелковый костюм, пересматривает гардероб, делает стрижку или контурную пластику, это тревожный сигнал.

Наконец, пятый признак, по мнению психолога, — неожиданно участившиеся отлучки из дома. Миллер объясняет, что изменяющий человек начинает оправдывать свое отсутствие шопингом, командировками или задержками на работе.

Любовь,
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