Названы пять признаков женской измены

Психолог и сексолог Александра Миллер раскрыла пять признаков женской измены. Об этом она рассказала в беседе с изданием Life.

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По словам эксперта, изменяющая женщина преображается внешне: становится ухоженной, особенно опрятной. Также она может выдать себя настроением: чаще улыбается, шутит и пребывает в хорошем настроении, хотя раньше грустила или вела себя отстраненно.

Третий признак измены, по мнению Миллер, — неожиданные и часто дорогие подарки. Психолог пояснила, что изменница будет оправдывать их появление бонусами на работе или сюрпризами от родителей.

Четвертое, на что следует обратить внимание, как считает сексолог, это перемена женщины в отношении к себе. Например, если она после пяти или десяти лет брака вдруг меняет растянутую домашнюю футболку на шелковый костюм, пересматривает гардероб, делает стрижку или контурную пластику, это тревожный сигнал.