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3 часа назад

Девушка с какими качествами станет идеальной женой

Вечерняя Москваиещё 1

Психолог Андрей Зберовский рассказал, на какие качества девушки стоит обращать внимание при выборе спутницы жизни.

Девушка с какими качествами станет идеальной женой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое важное качество — это доброжелательность, отсутствие негативного отношения к другим.

По словам Зберовского, если раньше от девушки требовалось умение вести хозяйство, то в настоящее время на первый план вышли совсем другие критерии. Девушка должна уметь следить за свой внешностью, стильно одеваться.

Психолог не советует выбирать в жены обидчивых девушек и девушек с нестабильным характером. По его словам, обидчивые люди несут в себе большой запас негатива и всевозможных проблем.

Он добавил, что многим мужчинам нравятся взбалмошные девушки.

— Какое-то время они кажутся мужчинам привлекательными, они успокаивают, заботятся. Есть мужчины, которым нравятся сложности, и они их находят. Но я как психолог не рекомендую с такими выстраивать отношения,

— отметил эксперт в комментарии Life.ru.

Любовь,
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