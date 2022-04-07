Названо количество сжигаемых при занятиях сексом калорий

Сексолог, кандидат медицинских наук, преподаватель Гарвардского университета, доктор Джастин Джей Лемиллер заявил, что секс может быть классифицирован, как физическая активность средней интенсивности, так как сжигает столько же калорий, сколько и легкая пробежка трусцой или неспешное плавание в бассейне. Об этом он сообщило онлайн-издание Psychology Today.

Специалист отметил, что существует большое количество научных доказательств, что секс полезен для здоровья, так как уменьшает уровень стресса, снижает риск сердечного приступа и увеличивает продолжительность жизни. Но он на основании анализа 18 исследований, опубликованных с 1956 по 2020 год, пришел к выводу, что в широком смысле интимную близость можно рассматривать и как физическую активность, которая поможет поддерживать форму и улучшить общее состояние здоровья.

Лемиллер назвал максимальное количество сжигаемых при занятиях сексом калорий. Оно составляет 130 килокалорий при средней интенсивности акта. При этом расход калорий у мужчин, как правило, выше, чем у женщин. В среднем гетеросексуальные мужчины тратят около 100 килокалорий, а их партнерши — около 69 килокалорий, что сравнимо с плаванием, греблей или легкой пробежкой трусцой. При этом сексолог рекомендовал учитывать продолжительность полового акта: в основном у пар он занимает 20-30 минут, но некоторые люди тратят гораздо меньше или гораздо больше времени. Также, по мнению специалиста, не стоит забывать о позах и интенсивности процесса — эти показатели могут изменить расход энергии в ту или иную сторону.