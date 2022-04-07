Сексолог назвал оптимальную для здоровья регулярность секса

«Тут присоединяется мастурбация, даже если есть регулярная половая жизнь. Но в норме мастурбация не может заменить ни физической, ни эмоциональной составляющей полового акта», — объяснила сексолог. Норма в два-три раза в неделю, уточнила она, была зафиксирована еще лет 30–40 назад.