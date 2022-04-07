Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
4 часа назад

Россиянам назвали оптимальную для здоровья регулярность секса

Lenta.ruиещё 1

Психиатр-сексолог Ирина Айриянц назвала оптимальную для здоровья регулярность секса для россиян. Ее слова приводит издание News.ru.

Сексолог назвал оптимальную для здоровья регулярность секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, регулярность половой жизни в мире сейчас идет на спад — это называется сексуальной рецессией. Однако так происходит не у всех.

«Условно все люди делятся на сильную, среднюю и слабую половую конституцию. И вот потребность в количестве секса в зависимости от нее будет варьироваться: для кого-то нужен ежедневный секс, для кого-то один-два раза в год — таких мало», — привела пример крайностей сексолог.

На сексуальное желание у женщин, уточняет Айриянц, сильно влияет гормональный цикл, при этом норма — два-три половых акта в неделю. Если потребности в сексе у человека выше, он прибегает к самоудовлетворению, которое врач не приравнивает к полноценному половому контакту.

«Тут присоединяется мастурбация, даже если есть регулярная половая жизнь. Но в норме мастурбация не может заменить ни физической, ни эмоциональной составляющей полового акта», — объяснила сексолог. Норма в два-три раза в неделю, уточнила она, была зафиксирована еще лет 30–40 назад.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер раскрыла пять признаков женской измены. Один из них — непонятно откуда появившиеся дорогие подарки, которые изменница объясняет сюрпризами от родителей.

Любовь,Красивый секс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители