7 ошибок в поведении, из-за которых мужчина теряет к вам интерес

Замечали, что с вами происходит одно и то же?
Вы встречаете мужчину, общаетесь, ходите на свидания и вроде бы всё отлично. Но вот он перестаёт звонить, всё меньше отвечает на ваши сообщения, а потом и вовсе пропадает из виду.
Знакомо?
Вы снова чувствуете себя отвергнутой и уже боитесь сближаться с мужчинами. Только бы опять не испытывать этого чувства. Но так хочется встретить «того самого», выйти замуж, как и все подружки, и быть счастливой во взаимоотношениях.
Иногда, чем больше мы боимся быть отвергнутыми, тем больше мы неосознанно сами и отталкиваем любовь. Это заставляет нас полностью сосредоточиться на мужчине, а не на себе.
Мы становимся менее привлекательными, когда отказываемся от себя и делаем своего партнёра единственным источником счастья.
Когда вы ставите на второй план свои увлечения, друзей, интересы и полностью сосредотачиваетесь на мужчине, вы можете потерять себя и стать уязвимой. Когда отношения становятся для вас единственным источником удовлетворения в жизни, парням становится скучно, ведь они видят, что ваша жизнь вращается вокруг них.
Если вы не хотите быть отвергнутой – обратите внимание на 7 пунктов ниже. Именно из-за них мужчины теряют интерес к нам.
После конфетно-букетного периода мужчина начинает ощущать себя достаточно уверенно. И ему уже не нужно прилагать столько усилий, как в начале отношений, чтобы завладеть вашим вниманием и расположением.
Это вполне приемлемо — снова вернуться к своей жизни. Это не значит, что он не увлечён вами или отвергает вас. А вы начинаете чувствовать себя неуверенно и требуете его полного внимания. Тогда он может отстраниться, чтобы жить свою жизнь как раньше.
Если он почувствует, что должен откликаться на каждую вашу потребность и не может быть самим собой, он потеряет к вам интерес. Если мужчина чувствует себя задушенным, он отстранится.
Женщины часто становятся навязчивыми. Всё ради того, чтобы избежать одиночества.
Если мужчина чувствует, что вы слишком торопитесь, давите на него, контролируете, он захочет сбежать. Вы в его глазах уже менее интересны, когда так сосредоточены на том, чтобы привлечь его внимание.
Будьте собой.
Мужчины – прирождённые охотники, которые преследуют свою добычу. Им нравится добиваться женщин. Поэтому очень важно оставаться в его глазах той же очаровательной и немного загадочной музой.
Но самое важное – нужно быть влюблённой в саму себя.
Это очень чувствуется окружающими, когда человек недоволен собой. Не зря есть выражение: «Как же тебя полюбят другие, если ты сам себя не любишь».
Если вы не впускаете мужчину в свою душу, потому что боитесь страдать, вы можете создать впечатление, что он неинтересен и не важен для вас. И он быстро отстранится.
Речь идёт о мелких, но систематических нападках.
Например, когда вам кажется, что вас бросили, если он просто забывает перезвонить. А вы тут же затеваете ссору. Мужчина отстраняется, когда вы его критикуете, обвиняете в чём-либо. Поэтому он дважды подумает, прежде чем снова с вами встречаться.
Вы не проявляете к нему никакого интереса и говорите только о себе. Даже если это просто способ справиться со своим беспокойством. Это может создать впечатление, что вы поглощены собой и совсем не заинтересованы в нём. Мужчинам крайне важно чувствовать себя нужными и важными.
Не нужно заставлять чувствовать мужчину себя виноватым, когда это не так. Если сегодня он планировал провести вечер с друзьями, не стоит устраивать сцен или молчаливый бойкот. В конце концов, вас могут не только отвергнуть. Но и начать врать.
Вместо всех этих ошибок, вы можете выражать свои чувства так, чтобы согреть сердце мужчины и приблизить его к вам. Будьте собой, доверяйте себе и партнёру. Нас всех тянет к тем, кто может улучшить наше самоощущение, а не наоборот. Мужчин в том числе.