7 ошибок в поведении, из-за которых мужчина теряет к вам интерес

Замечали, что с вами происходит одно и то же?

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Вы встречаете мужчину, общаетесь, ходите на свидания и вроде бы всё отлично. Но вот он перестаёт звонить, всё меньше отвечает на ваши сообщения, а потом и вовсе пропадает из виду.

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Знакомо?

Вы снова чувствуете себя отвергнутой и уже боитесь сближаться с мужчинами. Только бы опять не испытывать этого чувства. Но так хочется встретить «того самого», выйти замуж, как и все подружки, и быть счастливой во взаимоотношениях.

Иногда, чем больше мы боимся быть отвергнутыми, тем больше мы неосознанно сами и отталкиваем любовь. Это заставляет нас полностью сосредоточиться на мужчине, а не на себе.

Мы становимся менее привлекательными, когда отказываемся от себя и делаем своего партнёра единственным источником счастья.

Когда вы ставите на второй план свои увлечения, друзей, интересы и полностью сосредотачиваетесь на мужчине, вы можете потерять себя и стать уязвимой. Когда отношения становятся для вас единственным источником удовлетворения в жизни, парням становится скучно, ведь они видят, что ваша жизнь вращается вокруг них.

Если вы не хотите быть отвергнутой – обратите внимание на 7 пунктов ниже. Именно из-за них мужчины теряют интерес к нам.

1. Вы не позволяете ему быть самим собой

После конфетно-букетного периода мужчина начинает ощущать себя достаточно уверенно. И ему уже не нужно прилагать столько усилий, как в начале отношений, чтобы завладеть вашим вниманием и расположением.

Это вполне приемлемо — снова вернуться к своей жизни. Это не значит, что он не увлечён вами или отвергает вас. А вы начинаете чувствовать себя неуверенно и требуете его полного внимания. Тогда он может отстраниться, чтобы жить свою жизнь как раньше.

Если он почувствует, что должен откликаться на каждую вашу потребность и не может быть самим собой, он потеряет к вам интерес. Если мужчина чувствует себя задушенным, он отстранится.

2. От вас веет отчаянием и навязчивостью

Женщины часто становятся навязчивыми. Всё ради того, чтобы избежать одиночества.

Если мужчина чувствует, что вы слишком торопитесь, давите на него, контролируете, он захочет сбежать. Вы в его глазах уже менее интересны, когда так сосредоточены на том, чтобы привлечь его внимание.

Будьте собой.

3. Вы недовольны собой

Мужчины – прирождённые охотники, которые преследуют свою добычу. Им нравится добиваться женщин. Поэтому очень важно оставаться в его глазах той же очаровательной и немного загадочной музой.

Но самое важное – нужно быть влюблённой в саму себя.

Это очень чувствуется окружающими, когда человек недоволен собой. Не зря есть выражение: «Как же тебя полюбят другие, если ты сам себя не любишь».

4. Вы не открываете ему своё сердце

Если вы не впускаете мужчину в свою душу, потому что боитесь страдать, вы можете создать впечатление, что он неинтересен и не важен для вас. И он быстро отстранится.

5. Атакуете

Речь идёт о мелких, но систематических нападках.

Например, когда вам кажется, что вас бросили, если он просто забывает перезвонить. А вы тут же затеваете ссору. Мужчина отстраняется, когда вы его критикуете, обвиняете в чём-либо. Поэтому он дважды подумает, прежде чем снова с вами встречаться.

6. Он чувствует себя ненужным рядом с вами

Вы не проявляете к нему никакого интереса и говорите только о себе. Даже если это просто способ справиться со своим беспокойством. Это может создать впечатление, что вы поглощены собой и совсем не заинтересованы в нём. Мужчинам крайне важно чувствовать себя нужными и важными.

7. Вы нападаете или ведёте себя так, будто он принадлежит вам

Не нужно заставлять чувствовать мужчину себя виноватым, когда это не так. Если сегодня он планировал провести вечер с друзьями, не стоит устраивать сцен или молчаливый бойкот. В конце концов, вас могут не только отвергнуть. Но и начать врать.