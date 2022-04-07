Плюсы и минусы нестандартных союзов

Стандартная модель семьи подходит далеко не всем, поэтому пары ищут новые схемы, в которых им будет комфортно.
Говорят, традиционный брак давно мертв, количество разводов растет с каждым годом, а все больше молодых людей предпочитают другие формы отношений. В каждом из необычных союзов есть свои плюсы и минусы, как уверяют психологи.
Эта форма отношений становится все популярнее: влюбленные понимают, что хотят быть вместе, делить горести и радости, но при этом оставлять себе и партнеру достаточно личного пространства. Муж и жена решают жить раздельно, встречаясь несколько раз в неделю или по выходным. Эти свидания могут происходить у одного из супругов или на нейтральной территории. Такие отношения практиковали Хелена Бонем Картер и Тим Бертон: долгое время они жили в разных странах, а позже купили соседние дома. Гостевой брак предпочли и российские знаменитости, Никита и Татьяна Михалковы. Супруги уверяют, что встречи позволяют им сохранять романтику и теплоту отношений, при этом каждый может посвятить время своим проектам. К плюсам гостевого брака психологи относят отсутствия пресыщения друг другом. Супруги скучают в разлуке, ценят каждую минуту, проведенную вместе. Их роман избавлен от кризиса из-за бытовых проблем, а на каждом свидании муж и жена видят друг друга в лучшей форме. Однако и минусы у нестандартного союза тоже есть. В гостевом браке сложно воспитывать детей, делить бессонные ночи. Вряд ли малышу будет комфортно жить то с папой, то с мамой. Конечно, общий бюджет тоже становится проблемой, ведь крупные покупки нужны и в дом жены, и в дом мужа. Но эти нюансы пары решают, заводя общий счет и планируя предстоящие расходы. Главным минусом гостевого брака остается слабая эмоциональная связь партнеров: иногда поддержка, тепло и объятия нужны здесь и сейчас, а не через два дня, когда запланирована очередная встреча.
Моногамию многие считают пережитком прошлого, ведь в течение жизни мы встречаем людей, с которыми тоже могли бы быть счастливы. Некоторые пары решают не останавливаться на одном партнере и практикуют открытые отношения или поламорию. Первый вариант означает, что муж и жена могут встречаться с другими людьми, но в серьезных отношениях состоят только друг с другом. В полиаморных же отношениях супруги не только практикуют физическую близость на стороне, но и строят с новыми партнерами романтические отношения. К плюсам таких отношений психологи относят отсутствие ревности и чувство собственничества. Муж и жена честны друг с другом, им не нужно скрывать симпатии к другим людям. Но часто лишь один из супругов по-настоящему готов практиковать свободные отношения, а второй лишь принимает правила навязанной ему игры. Он страдает, получает тяжелый травматический опыт и рано или поздно заканчивает отношения.
Термин «бостонский брак» возник в конце 19 века в США, но сейчас этот вариант отношений снова становится популярным. Он подразумевает, что две близкие подруги начинают жить вместе, делят бытовые обязанности, ведут общий бюджет, при этом не имеют никаких романтических отношений. Каждая из них может ходить на свидания с мужчинами, строить с ними отношения, но не зависеть от сильного пола материально. Психологи считают, что «бостонский брак» помогает девушкам чувствовать себя защищенными: у них есть близкий человек, на которого всегда можно положиться, при этом нет ревности, зависимости, кризисов отношений. Главный минус такого союза — его хрупкость. Велика вероятность, что рано или поздно одна из женщин все же захочет создать семью с мужчиной, оставив свою партнершу в одиночестве, без помощи и поддержки.