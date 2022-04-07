Плюсы и минусы нестандартных союзов

Стандартная модель семьи подходит далеко не всем, поэтому пары ищут новые схемы, в которых им будет комфортно.

Говорят, традиционный брак давно мертв, количество разводов растет с каждым годом, а все больше молодых людей предпочитают другие формы отношений. В каждом из необычных союзов есть свои плюсы и минусы, как уверяют психологи.

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Гостевой брак

Эта форма отношений становится все популярнее: влюбленные понимают, что хотят быть вместе, делить горести и радости, но при этом оставлять себе и партнеру достаточно личного пространства. Муж и жена решают жить раздельно, встречаясь несколько раз в неделю или по выходным. Эти свидания могут происходить у одного из супругов или на нейтральной территории. Такие отношения практиковали Хелена Бонем Картер и Тим Бертон: долгое время они жили в разных странах, а позже купили соседние дома. Гостевой брак предпочли и российские знаменитости, Никита и Татьяна Михалковы. Супруги уверяют, что встречи позволяют им сохранять романтику и теплоту отношений, при этом каждый может посвятить время своим проектам. К плюсам гостевого брака психологи относят отсутствия пресыщения друг другом. Супруги скучают в разлуке, ценят каждую минуту, проведенную вместе. Их роман избавлен от кризиса из-за бытовых проблем, а на каждом свидании муж и жена видят друг друга в лучшей форме. Однако и минусы у нестандартного союза тоже есть. В гостевом браке сложно воспитывать детей, делить бессонные ночи. Вряд ли малышу будет комфортно жить то с папой, то с мамой. Конечно, общий бюджет тоже становится проблемой, ведь крупные покупки нужны и в дом жены, и в дом мужа. Но эти нюансы пары решают, заводя общий счет и планируя предстоящие расходы. Главным минусом гостевого брака остается слабая эмоциональная связь партнеров: иногда поддержка, тепло и объятия нужны здесь и сейчас, а не через два дня, когда запланирована очередная встреча.

Открытый брак и полиамория

Моногамию многие считают пережитком прошлого, ведь в течение жизни мы встречаем людей, с которыми тоже могли бы быть счастливы. Некоторые пары решают не останавливаться на одном партнере и практикуют открытые отношения или поламорию. Первый вариант означает, что муж и жена могут встречаться с другими людьми, но в серьезных отношениях состоят только друг с другом. В полиаморных же отношениях супруги не только практикуют физическую близость на стороне, но и строят с новыми партнерами романтические отношения. К плюсам таких отношений психологи относят отсутствие ревности и чувство собственничества. Муж и жена честны друг с другом, им не нужно скрывать симпатии к другим людям. Но часто лишь один из супругов по-настоящему готов практиковать свободные отношения, а второй лишь принимает правила навязанной ему игры. Он страдает, получает тяжелый травматический опыт и рано или поздно заканчивает отношения.

«Бостонский брак»