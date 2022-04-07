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1 час назад

Топ-8 правил, при следовании которым проведете незабываемую ночь

Passion.ru
Интимная близость — важная составляющая гармоничных отношений, от которой зависит семейное благополучие. Таким образом партнеры коммуницируют друг с другом, объединяются, что позволяет сократить напряжение и избежать ссор, скандалов. В то же время есть несколько правил идеального секса.
  • Исключите из своей жизни понятие «супружеский долг». Секс в паре должен быть только по взаимному желанию. Надо с пониманием относиться к потребностям партнера и не приставать, если он устал или нехорошо себя чувствует, а также, наоборот, без причин не прикрываться головной болью.
8 правил, при следовании которым проведете незабываемую ночь
Фото: Passion.ruPassion.ru
  • Не формируйте график, поскольку интим — не обязательство. Намного интереснее спонтанный секс, резко возникает необузданная страсть, позволяющая получить незабываемые ощущения.
  • Не забывайте про регулярность. В среднем сексологи рекомендуют заниматься любовью 2-3 раза в неделю.
  • Оба проявляйте инициативу. В некоторых парах мужчина делает первый шаг, но это неправильно. Женщина тоже должна показывать партнеру, что он желанен и интересен ей.
  • Экспериментируйте. Если вы находитесь в отношениях на протяжении многих лет, особенно актуально разнообразие в постели. Это позволит привнести перчинку в ваши отношения и даже разжечь былую страсть.
  • Разговаривайте. Мы не умеем читать мысли друг друга, поэтому важно делиться с партнером своими желаниями и учитывать его.
  • Не стесняйтесь. Мужчины любят уверенных в себе женщин. Расслабьтесь и получайте удовольствие, а не переживайте из-за включенного света и несовершенств фигуры.
  • Флиртуйте. Чтобы пробудить желание партнера и настроить его на приятный вечер, присылайте нескромные сообщения, делитесь пошлыми мыслями и желаниями. Это позволит вам больше раскрыться, пишет Рrogoroduhta.
Любовь,
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