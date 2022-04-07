8 правил, при следовании которым проведете незабываемую ночь

Исключите из своей жизни понятие «супружеский долг». Секс в паре должен быть только по взаимному желанию. Надо с пониманием относиться к потребностям партнера и не приставать, если он устал или нехорошо себя чувствует, а также, наоборот, без причин не прикрываться головной болью.

Интимная близость — важная составляющая гармоничных отношений, от которой зависит семейное благополучие. Таким образом партнеры коммуницируют друг с другом, объединяются, что позволяет сократить напряжение и избежать ссор, скандалов. В то же время есть несколько правил идеального секса.