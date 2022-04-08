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2 часа назад

6 признаков мужской симпатии

Inc-News

Сексолог Ольга Штерн дала женщинам подсказки, благодаря которым можно разгадать чувства мужчины.

6 признаков мужской симпатии
Фото: Inc-NewsInc-News

Зачастую люди скрывают свои истинные чувства, боясь быть отвергнутыми или осмеянными. Однако есть ряд невербальных сигналов, выдающих симпатию мужчины к женщине:

Отзеркаливание

Общаясь с вами в одной компании, мужчина невольно копирует ваши движения, позы. Таким образом он пытается настроиться на вас; показать, что заинтересован именно в вас.

Стремление к физическому контакту

К любимому человеку всегда хочется прикасаться. Поэтому если ваш коллега или приятель то и дело пытается вас приобнять или коснуться руки, передавая какой-либо предмет, имейте в виду, что он, скорее всего, к вам неравнодушен.

Взгляд

"Если мужчина заинтересован, есть контакт глазами. Мужчины так или иначе будут смотреть на объект своей заинтересованности, и женщина будет ловить взгляд, что он на неё смотрит. Женщина куда-то пошла — он смотрит",

— рассказала Ольга Штерн.

Комплименты

Он оценивает вашу причёску, восхищается вашей улыбкой и говорит прочие приятности? Это повод заподозрить мужчину во влюблённости. Тому, кто несимпатичен, как правило, комплименты не делают.

Шутки

Мужчины часто неосознанно пытаются рассмешить объект своих нежных чувств. Даже если чувство юмора у него слегка прихрамывает.

Помощь

Стоит вам невзначай обмолвиться о какой-то проблеме — будь то внезапно разрядившийся телефон или отказавшийся вдруг заводиться автомобиль — и он тут же спешит к вам на помощь? Будьте уверены — он влюблён.

Как проверить?

Специалист назвала простой способ проверки заинтересованности мужчины в вас. Попробуйте сами прикоснуться к нему или сделать комплимент — если последует положительная ответная реакция и мужчина эмоционально "включится", значит, вы не ошиблись. Не пропустите своё счастье — быть может, оно совсем рядом.

Любовь,
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