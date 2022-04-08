Перечислены десять признаков мужского сексуального желания

Сексолог Ольга Штерн перечислила десять признаков того, что мужчина испытывает сексуальное желание к женщине. Ее список приводит издание Life.

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О мужском желании, заявила Штерн, говорит язык тела.

«Например, если мы заинтересованы в человеке, при встрече с ним у нас брови интуитивно идут вверх. Если мужчина наклоняется или поворачивается, когда женщина разговаривает, есть заинтересованность»,

— назвала один из признаков Штерн.

Другой маркер скрываемого желания, говорит сексолог, также связан с телом — мужчина непроизвольно повторяет за собеседницей движения. Кроме того, сексуальное желание выдают стремление прикоснуться к женщине, поддержание визуального контакта с ней, комплименты внешности, обилие шуток и повышенное внимание к одежде женщины, продолжает специалист.

Также желание мужчины выдаст его готовность ответить на прикосновение.

«Прикоснуться, сделать ему комплимент, сказать: "Я свободна вечером". Если он в это включается, то есть определенная заинтересованность»,

— говорит Штерн.