Психолог назвала две главные причины разрушения крепких браков

Психолог Анастасия Вертинская озвучила две основные причины, по которым распадаются даже крепкие семейные пары, и объяснила, что можно сделать, чтобы избежать развода. Ее слова приводит «Пятый канал».

Самой главной причиной разрушения отношений специалист назвала ссоры на бытовой почве. По ее словам, именно разногласия по поводу домашних обязанностей наиболее часто приводят к разводу. Вертинская объяснила, что решить проблему мелких обид можно, если заранее распределить дела по дому и зоны ответственности.

Второй частой причиной распада крепких браков стало предательство. Психолог пояснила, что речь идет не только о физических, но и о эмоциональных изменах. Однако, по ее словам, не стоит сразу разрушать такие отношения. Для начала стоит попробовать разобраться в ситуации и попытаться понять, что именно пошло не так.

«У каждого из нас есть свои родительские сценарии. И я уверена, что большинство пар неосознанно повторяют эти сценарии. И разобраться в этой ситуации, значит, помочь себе (возможно, с помощью специалиста) сохранить семью»,