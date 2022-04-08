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30 минут назад

Психолог озвучила две главные причины разрушения крепких браков

Lenta.ru

Психолог Анастасия Вертинская озвучила две основные причины, по которым распадаются даже крепкие семейные пары, и объяснила, что можно сделать, чтобы избежать развода. Ее слова приводит «Пятый канал».

Психолог назвала две главные причины разрушения крепких браков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самой главной причиной разрушения отношений специалист назвала ссоры на бытовой почве. По ее словам, именно разногласия по поводу домашних обязанностей наиболее часто приводят к разводу. Вертинская объяснила, что решить проблему мелких обид можно, если заранее распределить дела по дому и зоны ответственности.

Второй частой причиной распада крепких браков стало предательство. Психолог пояснила, что речь идет не только о физических, но и о эмоциональных изменах. Однако, по ее словам, не стоит сразу разрушать такие отношения. Для начала стоит попробовать разобраться в ситуации и попытаться понять, что именно пошло не так.

«У каждого из нас есть свои родительские сценарии. И я уверена, что большинство пар неосознанно повторяют эти сценарии. И разобраться в этой ситуации, значит, помочь себе (возможно, с помощью специалиста) сохранить семью»,

— добавила она.

Любовь,Анастасия Вертинская,
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