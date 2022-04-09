5 женских уловок, перед которыми мужчины не в силах устоять

Шикарный вид, длинные ноги или томный взгляд. Многие женщины думают, чтобы обольстить мужчину, нужно обладать идеальной фигурой и покладистым характером. Но это не совсем так.

Фото: Pixabay Pixabay

Соблазнительницей может быть каждая женщина, вот только не каждая это осознаёт. Мы расскажем вам о 5 уловках, перед которыми не устоит ни один мужчина.

Видео дня

1. Слабость

Мудрая женщина никогда не покажет, что в состоянии сама справиться со всеми сложностями.

Открыть банку, поднять тяжёлые пакеты, прибить гвоздь – всё это мы можем сделать сами. Но девочки не должны демонстрировать свою силу перед своим мужчиной.

Хочешь, чтобы о тебе заботились – не стоит «мериться силой» со своим благоверным. Женщина точно знает, чтобы позволить себе быть слабой, нужно часть проблем переложить на своего мужчину. К тому же для них за честь помочь «даме в беде».

2. Похвала

Ни один мужчина не устоит перед женщиной, которая им восхищается и хвалит.

Хочешь быть любимой и желанной – не скупись на благодарность. Забил гвоздь? Похвали. Помыл посуду? Похвали.

Не стоит думать, что это обычные дела, и они не стоят твоего внимания. Женская похвала для мужчины – вдохновение на свершение новых «подвигов». Главное, чтобы она была искренняя.

Фальшь и притворство мужчина чувствует за версту.

3. Заинтересованность

Умение слушать и искренне интересоваться его делами и увлечениями всегда высоко ценится среди мужчин. Проявление интереса к своему мужчине делает женщину в его глазах не только привлекательным «объектом».

Мужчинам важно признание, им просто необходимо знать и чувствовать, что они услышаны. Если вы умеете слушать и слышать своего избранника, ваша ценность возрастёт в разы.

4. Таинственность

В женщине всегда должна быть загадка. Не стоит рассказывать своему благоверному всё, что происходит у вас в голове. Дайте мужчине пофантазировать, разгадать и узнавать вас каждый день понемногу.

Мужчины – охотники. Им важно добиваться и разгадывать вас. Если женщина с первых минут раскрывает всё о себе, то она становится неинтересна для завоевания. Дайте волю мужской фантазии, и вы всегда будете желанны.

Однако важно не переусердствовать. Женщина должна быть таинственной, а не книгой головоломок на китайском языке.

5. Женственность

Главное оружие прекрасного пола. Ухоженный вид, причёска, натуральный мейк – это делает женщину привлекательной. Платья, юбки, каблуки всегда «выигрывают» перед джинсами и кроссовками.

Хрупкой даме хочется помогать, спасать её, слушать и оберегать. Именно женственность делает женщину особенной в глазах мужчины.

Мужчины в большей части нуждаются в нашей женской заботе. Они не могут этого показать или сказать. По природе они должны быть сильными, могучими и непоколебимыми. Если женщина сможет стать для мужчины не только парой, но и другом, соратником, помощником, надёжным тылом и советчиком – такую даму он не отпустит никогда.