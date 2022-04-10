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55 минут назад

Как не превратить первое свидание в кошмар: простые советы

Eva.ru

Первое свидание заставляет женщину волноваться, особенно если мужчина очень нравится. Эмоции могут помешать дальнейшему знакомству, поэтому заранее ознакомьтесь со списком ошибок, которые желательно не допускать.

Как не превратить первое свидание в кошмар: простые советы
Фото: Eva.ruEva.ru

Первое свидание, да и второе тоже, заставляет многих понервничать. Что выбрать из одежды, чтобы не казаться вычурной, но и выглядеть так, как будто встреча с избранником для вас ничего не значит? Как себя вести? Если вы давно не встречались с мужчинами, эти вопросы вас особенно занимают. Выбор одежды можно поручить стилистам, если у вас плохо со вкусом, а самой еще раз вспомнить, чего лучше не делать в первый романтический вечер, чтобы он не стал самым ужасным воспоминанием в жизни.

Ведите себя вежливо с обслуживающим персоналом

Грубость с адрес официантами, водителями и другим персоналом не делает вам чести и может оттолкнуть потенциального возлюбленного.

Внимание на телефон

Если ваш спутник регулярно проверяет смартфон, вы можете подумать, что ваше общество ему неинтересно. Так же может подумать и мужчина, если ваш телефон станет для вас главным. Положите его в сумочку, лучше рассмотрите внимательно человека напротив.

Не зацикливайтесь на себе

Спросите у мужчины о его жизни, работе, увлечениях. Не говорите только о себе, попытайтесь узнать больше о поклоннике.

Страна непрошенных советов

Помните, воду и совет дают тому, кто этого просит. Если мужчина не спрашивает вашего мнения на тему своей жизни, оставьте его при себе.

Любовь,
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