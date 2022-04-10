Как не превратить первое свидание в кошмар: простые советы

Первое свидание заставляет женщину волноваться, особенно если мужчина очень нравится. Эмоции могут помешать дальнейшему знакомству, поэтому заранее ознакомьтесь со списком ошибок, которые желательно не допускать.

Первое свидание, да и второе тоже, заставляет многих понервничать. Что выбрать из одежды, чтобы не казаться вычурной, но и выглядеть так, как будто встреча с избранником для вас ничего не значит? Как себя вести? Если вы давно не встречались с мужчинами, эти вопросы вас особенно занимают. Выбор одежды можно поручить стилистам, если у вас плохо со вкусом, а самой еще раз вспомнить, чего лучше не делать в первый романтический вечер, чтобы он не стал самым ужасным воспоминанием в жизни.

Ведите себя вежливо с обслуживающим персоналом

Грубость с адрес официантами, водителями и другим персоналом не делает вам чести и может оттолкнуть потенциального возлюбленного.

Внимание на телефон

Если ваш спутник регулярно проверяет смартфон, вы можете подумать, что ваше общество ему неинтересно. Так же может подумать и мужчина, если ваш телефон станет для вас главным. Положите его в сумочку, лучше рассмотрите внимательно человека напротив.

Не зацикливайтесь на себе

Спросите у мужчины о его жизни, работе, увлечениях. Не говорите только о себе, попытайтесь узнать больше о поклоннике.

Страна непрошенных советов