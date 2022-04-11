«Я не могла есть и говорить»: почему насилие так трудно пережить

Актуальность темы сексуализированного насилия в последнее время возросла. У людей, которые подобного опыта не имеют, возникает множество вопросов, которые часто остаются без ответа. А отсутствие знаний напрямую ведет к обесцениванию пострадавших. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы режили поговорить с человеком, у которого такой опыт есть.

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Кажется, если бы люди знали, что чувствует человек в подобной ситуации, насколько глубокую травму оставляет подобный опыт и по каким причинам пострадавшие так часто молчат о нем, возможно бы и осуждение сменилось сопереживанием.

Мы поговорили с секс-экспертом и коучем Дашей Березовской, которая открыто рассказала о своем опыте насилия в рамках движения #Metoo. Даша позволила задать себе все самые распространенные вопросы, которые обычно преследуют пострадавших и ответила на них, опираясь на свой опыт.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий