«Я не могла есть и говорить»: почему насилие так трудно пережить

Актуальность темы сексуализированного насилия в последнее время возросла. У людей, которые подобного опыта не имеют, возникает множество вопросов, которые часто остаются без ответа. А отсутствие знаний напрямую ведет к обесцениванию пострадавших. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы режили поговорить с человеком, у которого такой опыт есть.
Кажется, если бы люди знали, что чувствует человек в подобной ситуации, насколько глубокую травму оставляет подобный опыт и по каким причинам пострадавшие так часто молчат о нем, возможно бы и осуждение сменилось сопереживанием.
Мы поговорили с секс-экспертом и коучем Дашей Березовской, которая открыто рассказала о своем опыте насилия в рамках движения #Metoo. Даша позволила задать себе все самые распространенные вопросы, которые обычно преследуют пострадавших и ответила на них, опираясь на свой опыт.
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова