Сексолог назвала странный мужской повод гордиться собой в постели

«Может быть, если бы понятие того, что значит быть мужчиной, было шире, если бы к маскулинности приписывали более широкое проявление чувств, мужчины смогли бы сделать то, чему веками учат женщин: расслабиться и научиться воспринимать себя с юмором», — говорит она.