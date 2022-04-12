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27 минут назад

Как правильно себя вести в отношениях

Passion.ru
Идеальных отношений не бывает, но создать счастливый и гармоничный союз вполне реально. Только для этого должны стараться оба партнера. Если говорить о женщинах, то на их плечи ложатся следующие задачи: найти понимание с любимым и создать крепкую связь. Тогда надо следовать правилам, которых придерживаются умные представительницы прекрасного пола.
  1. Во многих отношениях женщины выражают недовольство в свою сторону: критикуют внешность, умения, ищут изъяны. Но, если человек не любит себя, почему это должны делать другие? Значит, чтобы мужчина испытывал светлые чувства, важно принять себя.
  2. Несмотря на то что в современном мире дамы приспособились конкурировать с представителями сильного пола, в отношениях подобным соревнованиям не место. Мудрые женщины относятся к любимым с пониманием и поддержкой.
  3. Также сегодня все чаще встречаются зависимые союзы, в которых прекрасная половина человечества буквально растворяется в партнере, живет его мыслями, мнениями, желаниями. Однако некая дистанция позволит сохранить заинтересованность избранника. Женщине важно уметь самостоятельно принимать решения.
  4. В свою жизнь необходимо впускать как можно меньше негатива. Даже в трудные времена важно уметь найти положительные стороны и поддерживать любимого.
  5. Мыслят умные женщины объективно. Не ставят недостижимых целей, чтобы потом не переживать из-за их нереализованности.
  6. Когда появляется и финансовая зависимость от мужчины, во избежание конфликтов ей следует грамотно распределять бюджет.
  7. Отношения — это история про двоих. В них нет места эгоизму, необходимо думать за двоих, учитывать мнение любимого и даже в чем-то ему уступать.
Как правильно себя вести в отношениях
Фото: Passion.ruPassion.ru
Любовь,
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