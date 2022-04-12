В США раскрыли пять профессий мужчин, которые чаще разводятся

Адвокат по разводам под ником @Jettiegirl28 представила в китайской соцсети рейтинг пяти мужских профессий, с представителями которых непросто построить серьёзные отношения. Рейтинг она составила на основе 10-летнего опыта в бракоразводной судебной практике.

Фото: holidayhomesclub.ru. holidayhomesclub.ru.

«В моей карьере были очень сложные дела и, что шокирует больше всего, во многих из них участвовали мужчины, принадлежащие к этим пяти профессиям», - сообщила пользовательница с инициалами КК.

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Позже ее идентифицировали как Кейти К. Леонард, основательницу и управляющего партнёра Leonard Firm из Атланты, США. В числе названных ею профессий фигурируют пожарные, офицеры полиции, военнослужащие, хирурги и пилоты.

В видеоролике она также утверждает, что среди представителей названных профессий встречаются «исключения», и не все мужчины подпадают под тренд. Но, в общем, по словам Кейти, такие специалисты склонны к «нарциссизму» и «избыточному контролю». «С ними намного сложнее договориться при разводе. Они ведут себя в таком роде: «Взорвите и сожгите землю, как вы смеете бросать мне вызов!», - отметила она.

«Если мы посмотрим, то увидим, что их объединяет. Они же боги в своей профессии, так ведь?», - риторически вопрошает Леонард у подписчиков. «Если вы полицейский, вы ходите по улице с пистолетом. Вы наделены властью. Если вы хирург, то ходите по больнице – каждый смотрит на вас снизу вверх, вы при исполнении, каждый относится к вам с уважением. И потом вы возвращаетесь домой, и внезапно всё меняется, кто-то просит вас вынести мусор. Я думаю, это сложно, взять и перенастроиться», — говорит адвокат.

Тем временем, пилоты, включая тех, то работает в армии, берут на себя полную ответственность, когда «за один рейс вынуждены контролировать жизни 150-200 человек», - говорит эксперт. «И они склонны к самолюбованию и гиперконтролю». Клип КК собрал 1,5 миллиона просмотров и 12 400 комментарий, в основном, поддерживающих её точку зрения. «Универсально», - говорится в одном из комментариев, набравших 15 тысяч лайков. «Развелась с хирургом и могу подтвердить, что это правда» - гласит другой отзыв с 2 тысячами лайков. Подписчики также предложили продолжить список Леонард и добавить в него священнослужителей, спортсменов и инвестиционных банкиров.