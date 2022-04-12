Почему не стоит дружить с бывшим: 5 веских причин

После завершения отношений многие пары пытаются остаться приятелями, но ни к чему хорошему это не приводит.

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«Давай останемся друзьями!» — эту фразу во время расставание хоть раз в жизни слышал каждый. Обычно попытки поддерживать общение вскоре заканчиваются. В лучшем случае, приятельские отношения просто сходят на нет, в худшем — бывшие влюбленные становятся почти врагами. Психологи уверены, что дружить с экс-избранником не стоит, и на это есть множество причин.

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Отношения продолжаются

По мнению специалистов, рухнувшие отношения могут продолжаться годами в женском подсознании, если бывшие партнеры поддерживают общение. Психологи считают, что причина в инстинкте выживания по-женски, она остается привязана к экс-возлюбленному. Мужчины устроены иначе: часто они могут дружить с бывшей и строить новые отношения. Чтобы избавиться от привязанности к человеку, роман с которым остался в прошлом, лучше прекратить всякое общение. Привычка со временем исчезнет, если не подпитывать ее постоянными встречами.

Напряжение и контроль

Бывшим партнерам, которые решили остаться друзьями, приходится постоянно находиться в напряжении и контролировать свои слова и действия. Иначе есть риск сделать больно рассказам о новом поклонники или неожиданно проснуться в одной постели. Дружба же обычно предполагает комфортные и расслабленные отношения, в которых можно отдохнуть от стресса. Контролируя каждую деталь, можно заработать сильную тревожность и даже депрессию.

Старые раны

Находясь постоянно рядом с бывшим избранником, вы переживаете по кругу одни и те же эмоции, при этом далеко не все из них позитивные. В разговоре то и дело будут всплывать прошлые ссоры и обиды, не давая ранам затянуться. На душевном равновесии такие эмоциональные качели сказываются очень неблагоприятно и мешают жить дальше.

Секс по дружбе

Иногда партнеры принимают решение иногда встречаться, чтобы провести ни к чему не обязывающую ночь вместе. Это устраивает обоих, но рано или поздно один из партнеров захочет большего, чем просто близость. В отношениях, которые обещали быть легкими и ни к чему не обязывающими появятся ревность, обиды и претензии.

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