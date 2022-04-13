8 токсичных фраз, которые могут разрушить ваши отношения

Хотя слова вряд ли способны навредить физически, но вот испортить настроение и нанести эмоциональную травму они вполне могут. А совокупный эффект неоднократных обидных слов даже будет иметь очень долгие последствия.

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Подумайте, как часто вы позволяете себе выпаливать в гневе и разочаровании ужасные фразы, которые на самом деле вы не имеете в виду.

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И хотя вы вскоре забываете, о чём, собственно, был спор или конфликт, чувство боли, вызванное токсичными словами, как правило, остаётся с человеком намного дольше. Иногда даже в течение многих и многих лет.

Такие слова, как ржавчина, разъедают доверие, взаимопонимание и любовь, лежащие в основе отношений.

1. «Если ты действительно так думаешь, может, нам стоит развестись?»

Было бы разумно, если бы пара в самом начале своих отношений договорилась никогда не использовать эту манипулятивную фразу в качестве угрозы и запугивания, так как она может подрывать чувство доверия и безопасности в браке.

В худшем же случае данная фраза означает «Мы пока вместе только ради детей» или «Я просто выжидаю подходящего момента».

Кстати, по статистике те пары, которые злоупотребляют этой фразой, зачастую действительно расходятся и расстаются.

Да, эта фраза озвучивается в разгар ссоры, и человек, произносящий её, обычно развода совсем не хочет. Он просто выражает своё полное бессилие разрешить данный конкретный конфликт, а это только углубляет пропасть между людьми.

Кроме того, не стоит забывать, что семья состоит из двух партнёров, каждый из которых привносит в неё свои ценности, идеи и убеждения.

Многие конфликты, связанные с этими различиями, никогда не будут разрешены, следовательно, компромисс или обоюдное согласие иметь разное мнение могут быть единственным и самым мудрым решением.

2. «Я тебя ненавижу»

Эти слова можно перефразировать как «Я тебя больше не люблю».

Конечно, вы можете не поверить, что ваш партнёр имел в виду именно ненависть к вам, но подобная фраза способна шокировать до глубины души, даже если человек потом станет извиняться и заверять вас в своей любви.

Скорее всего, вы будете злы и обижены за то, что он позволил себе причинить вам боль такими словами.

3. «Это глупо»

Оба партнёра (супруга) не всегда смотрят на вещи одинаково. Иногда один делает что-то, что имеет для него смысл, но другому это кажется нелогичным и иррациональным. И наоборот.

И снова – помните о том, что каждый человек в отношениях имеет разные точки зрения и разные ценности. Намного лучше, когда вы стараетесь понять друг друга, а не спешить с оценочными суждениями или обижаться.

4. «Конечно, только женщина (мужчина) может так думать!»

Эта фраза из разряда «Занимайся своими женскими делами» или «Это мужская работа».

Иногда различия в образе мышления или в действиях вызывают конфликты. Нередко это может быть проблема, которая долго вызревала, а потом достигла точки кипения и вылилась в конфликт.

Не стоит переходить на личности и принижать друг друга. Лучше сообща поработайте над решением проблемы и скажите друг другу парочку утешительных слов.

5. «Я не хочу об этом говорить»

Порой партнёрам нужно выйти из конфликта и взять паузу, чтобы остыть. Но когда хотя бы один из них полностью отказывается обговаривать и решать проблему, это вызывает неприятный осадок.

Чем дольше мы позволяем негативным чувствам и мыслям оставаться внутри, тем активнее они проникают в наше подсознательное восприятие друг друга и влияют на дальнейшее общение и взаимодействие.

Лучше всего видоизменить эту фразу и сказать: «Я не готова говорить об этом прямо сейчас. Дай мне немного времени, чтобы остыть и подумать, а потом мы всё обсудим».

6. «Ты такой же, как твоя мама (папа)»

Даже если вы никогда не озвучивали эту фразу, вы наверняка о ней думали, когда были в гневе. И вам уж точно она не приходит на ум, когда вы в хорошем настроении.

В любом случае гораздо лучше поднять вопрос о реальной проблеме, нежели использовать обидные намёки или оскорбления.

7. «Отстань от меня!»

Другой вариант – это «Не доставай меня» или «Не лезь в мои дела».

Если один из партнёров начинает придираться или доставать другого какими-то вопросами или претензиями, скорее всего, это означает, что возникла проблема, и её нужно решить.

Попытка огрызнуться в ответ с помощью этой фразы вряд ли является хорошим решением. Вместо этого, лучше попытаться откорректировать своё поведение и признаться в том, что менять жизненные привычки нелегко.

8. «Расслабься!»

Фактически это жёсткий призыв перестать думать о проблеме. Если человек чем-то расстроен и удручён, советовать ему расслабиться совершенно неконструктивно. Если бы он мог, он бы уже это давно сделал.