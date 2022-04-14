Жертвы во имя любви: от чего нельзя отказываться ради отношений

Чтобы жить с возлюбленным в ладу и гармонии, необходимо уступать друг другу или находить компромиссы. То есть в той или иной степени жертвовать интересами ради любви. Однако существует несколько важных моментов, от которых нельзя отказываться в отношениях, если не хотите лишиться счастья.

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В первую очередь в отношениях с мужчиной важно чувствовать себя в безопасности и быть словно за каменной стеной. Если же постоянно живете в напряжении, прячете что-то тяжелое под подушкой в ожидании новых неприятностей, терпеть такое положение дел не имеет смысла.

Достойный партнер не станет посягать на свободу возлюбленной. Постоянные звонки, проверки, указы, а затем скандалы, грубость, шантажи разрывом не являются составляющими здоровых отношений. Девушка не может быть собственностью благоверного и не должна бояться, когда не придет к назначенному времени домой. То же касается и желания оставаться в этом союзе. Вами не должны манипулировать ни мужчина, ни какие-то страхи одиночества или потери стабильности.