«Ослабьте поводок!»: Ольга Орлова дала советы женщинам в разводе

Певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова призвала разведенных женщин не ставить на себе крест. Звезда считает, что жизнь после расторжения брака только начинается. Своим мнением она поделилась в соцсетях.
Ольга посоветовала женщинам в первую очередь перестать чувствовать себя жертвой.
«Если прошло много лет, может, вы уже прикрываетесь разводом? Ответьте себе на вопрос: что дает вам силы? Любые достижения в учебе, работе, самореализации, забота о себе, уход за собой, любое проявление любви и внимания к себе, отдых, путешествия, природа, друзья, животные. Выныривайте из состояния обессиленной жертвы, берите всё в свои руки! В конце концов, кто продюсер вашей собственной жизни?» — объяснила свою позицию Ольга.
Несколько советов теледива дала и тем, кто находится в браке, но испытывает сложности в семейных отношениях.
«Ослабьте поводок. Нельзя просить выбрать между хобби и временем с семьей! Да и не нужен этот выбор! У каждого человека должен быть факультативный интерес, когда он будет отдыхать, в том числе от семьи. Если для него это важно, зачем вам пилить за это мужа?» — подчеркнула Ольга.
Сейчас 44-летняя артистка замужем за 54-летним предпринимателем Валерием. Пара познакомилась в одном из столичных ресторанов.
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