«Ослабьте поводок!»: Ольга Орлова дала советы женщинам в разводе

«Если прошло много лет, может, вы уже прикрываетесь разводом? Ответьте себе на вопрос: что дает вам силы? Любые достижения в учебе, работе, самореализации, забота о себе, уход за собой, любое проявление любви и внимания к себе, отдых, путешествия, природа, друзья, животные. Выныривайте из состояния обессиленной жертвы, берите всё в свои руки! В конце концов, кто продюсер вашей собственной жизни?» — объяснила свою позицию Ольга.