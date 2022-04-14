Женщина предложила мужу завести любовницу и пожалела

Британка Саманта Прессди предложила своему мужу Луису Нтритсосу открытый брак и пожалела об этом, когда он влюбился в другую. Об этом сообщает The Sun.

По словам Прессди, их отношения в течение четырех лет строились на расстоянии: она жила в Великобритании, а ее будущий муж — в Греции. Проблемы начались, когда они поженились и мужчина переехал в Лондон. Женщина предложила супругу открытый брак, в котором и ей, и ему будет позволено заводить любовников и любовниц. Она надеялась, что это добавит романтики в их пошатнувшиеся отношения и поможет сохранить их.

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Идея привела Нтритсоса в ужас, но он неохотно согласился. Спустя несколько месяцев Прессди отправилась на свидание с бывшим парнем, и их роман возобновился. В это же время мужчина вернулся в Грецию на лето, чтобы работать спортивным инструктором. Пара договорилась, что Прессди будет регулярно прилетать к нему.

«На самом деле наши "свободные отношения" были односторонними. Луис ненавидел мысль, что я встречаюсь с другими. Но развода не требовал, хоть и сходил с ума от ревности», — признается Прессди.

Мужчина рассказал ей, что у него не было любовниц. По его словам, после свадьбы он целовался с другими женщинами, но никогда не занимался с ними сексом.

Все изменилось, когда Прессди узнала, что у мужа все-таки была связь с кем-то еще.

«Да, это была моя идея иметь открытые отношения, но я чувствовала себя преданной, потому что он солгал и скрыл это от меня. Это против правил. Я чувствовала себя униженной», — объясняет британка.

Пара рассталась на два года, оставшись друзьями. Однако спустя время Прессди поехала в отпуск на Родос, где супруги воссоединились. Они оставили свободные отношения, но пообещали не скрывать другие связи друг от друга. По словам женщины, они даже планировали завести ребенка.

Через год после примирения Прессди узнала, что муж спал с другой британкой. По ее словам, соперница не уважала идею открытого брака и хотела, чтобы супруги расстались. Любовница также была в отношениях, и ее парень не знал об этом романе.

Прессди попросила мужа показать их переписку и выяснила, что любовница часто летала к нему из Манчестера в Грецию, и они тайно встречались в течение большей части двух лет. Более того, по словам женщины, муж признался новой девушке в любви и планировал остаться с ней вместе в моногамных отношениях.

По словам Прессди, она приняла решение подать на развод. Сейчас женщина одна. «Я никогда больше не буду поддерживать открытые отношения. Этот опыт травмировал меня», — заключила она.