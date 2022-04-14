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1 час назад

Ученые рассчитали дату начала романов и секса между людьми и роботами

Lenta.ru

Ученые назвали искусственный интеллект и роботов потенциальными любовными партнерами людей, и такие отношения, по их мнению, могут стать нормой уже к 2050 году. Дату рассчитали, исходя из того, насколько быстро движется прогресс в этом направлении, говорится в статье «Секс, любовь и машины», опубликованной в журнале Psychology Today.

Ученые рассчитали дату начала романов людей с роботами
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Автор статьи, психолог и кандидат наук, Лизель Шараби отмечает, что через несколько десятилетий машины обучатся социальным и даже эмоциональным навыкам, необходимым для общения с человеком. Автор книги «Любовь и секс с роботами» Дэвид Леви сомневается, что отношения между людьми и искусственным интеллектом будут по-настоящему интимными: развитие технологий сделает роботов объектом привязанности человека.

Лизель Шараби отмечает, что настало время серьезно задуматься над началом романов между человеком и машиной. Она напоминает, что в 2021 году газета San Francisco Chronicle сообщила о Джошуа Барбо, который создал чат-бота для имитации своей покойной невесты Джессики Перейры, умершей в 23 года из-за тяжелой болезни. Сервис Project December работает на основе сложного алгоритма генерации текста и посылает Джошуа сообщения, имитируя образ покойной Джессики.

В 2000 году мужчина по имени Дэйвкэт стал объектом пристального внимания ученых и прессы, когда он начал отношения со своей секс-куклой, а после и женился на ней. Это напоминает еще одну историю Шараби. Современные секс-куклы, по ее словам, обладают улучшенным искусственным интеллектом, что делает их максимально реалистичными.

Ранее стало известно, что израильская модель подала в суд на производителя секс-кукол, которые позаимствовали внешность красотки без ее согласия. Модель рассказала, что деньги от продажи куклы ее не интересует, она лишь хочет убрать интимный товар со своим лицом с магазинных полок.

Любовь,Дэвид Леви,
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