Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
53 минуты назад

Журналистка зарабатывает 12 миллионов рублей на женатых мужчинах

Lenta.ru

33-летняя британская журналистка Линн Карр стала зарабатывать на женатых мужчинах, позируя для них в нижнем белье. Об этом сообщает The Sun.

Журналистка зарабатывает 12 миллионов рублей на женатых мужчинах
Фото: СоцсетиСоцсети

Карр не всегда занималась развлечениями для взрослых. У нее есть журналистское и актерское образование, и в прошлом она работала в журналах, которые издаются в Лондоне. Однако женщина решилась бросить работу, чтобы начать свой эротический бизнес и теперь зарабатывает 114 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей) в год.

По словам Карр, 1900 подписчиков каждый месяц платят по пять фунтов стерлингов (550 рублей) за доступ к ее фото и видео на OnlyFans. Большинство клиентов — женатые мужчины, которые хотят воплотить в жизнь свои фантазии.

Помимо пикантных снимков, Карр предлагает видеочаты и берет от одного до четырех фунтов стерлингов за минуту общения. «Это как иметь свою непослушную онлайн-подружку, которая будет у вас под рукой 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — объясняет она.

Часть доходов Карр отправляет в благотворительные фонды. В свой день рождения британка запланировала побриться налысо и пожертвовать свои волосы благотворительной организации, которая делает парики для детей, страдающих от рака и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что в США мужчина снимался в порно ради карьеры актера, но получил эмоциональную травму. После этого он все бросил и стал проповедником.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители