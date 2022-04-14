«Он не подружился с моей собакой»: 5 странных причин развода

Причина развода, которую мы все привыкли слышать: «Не сошлись характерами». Чаще всего за этой фразой скрываются измены, скандалы, физические воздействия.

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Но сегодня речь пойдет о необычных причинах, из-за которых пары развелись.

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1. «Он не приглашал меня в рестораны»

До того, как пожениться пара встречалась год, но даже на этапе ухаживаний мужчина не приглашал в ресторан на свидания. После свадьбы тоже ничего не изменилось, ни на свидания, ни на празднования семейных мероприятий мужчина не приглашал.

«Какое-то время я сама делала сюрпризы, организовывала встречи в кафе, заказывала столики в ресторанах, но это ничего не изменило. Муж по-прежнему отказывался сам проявлять инициативу!»

Возможно, за таким поведением скрывались скупость или жадность (лишние траты, которые можно избежать). А может быть, муж был из тех, кому некомфортно находиться среди большого количества людей и его идиллия — это семейный ужин дома на кухне, но супруга не смогла смириться с такими ограничениями.

2. «Он сказал, что я потолстела»

И если вы думаете, что эта история о том, как стройная девушка поправилась до невероятных размеров, то вы ошибаетесь. Девушка, которая всегда носила XS, набрала «лишние» см до размера М.

И если в первой причине развода для нас остался загадкой ответ мужчины, то в этом случае с большой вероятностью можно сделать выводы о том, что мужчина любил не человека, а некий образ из собственных фантазий.

И пока девушка этому образу соответствовала, он был рядом.

3. «Он не дарил мне подарки»

Мужчина не дарил цветы и подарки по поводам и без них. Ни день рождения, ни Новый год не влияли на это, никакие семейные традиции тоже. С удовольствием принимал подарок для себя, но взаимностью не отвечал.

Разговоры, регулярные знаки внимания со стороны супруги на эту ситуацию не влияли. Муж всегда отвечал: «Мы вместе и это главное!»

И многие, конечно, скажут, что для женщин очень важно получать внимание от своего мужчины, большинство именно благодаря этим проявлениям чувствуют себя нужными и важными для него, но не многие осознают то, что все люди разные и есть те, кто не считает такое проявление заботы чем-то особенным.

Более того, если спросить их: «Ну, неужели так сложно делать так, как этого хочет супруга? Разве сложно купить букет и удивить её этим поступком?», они ответят: «Сложно! Мне этого делать не хочется!»

Но разве нормально упрекать человека за то, что он не хочет делать что-то против своей воли?

Можно было ещё на этапе начала отношений для себя определить — сможет ли женщина жить с тем мужчиной, который скуп на эмоции и действия, в которых она так нуждается?

Всё-таки никто не должен соответствовать нашим от них ожиданиям.

4. «Я разбила его машину»

И эта история тоже не о том, как супруга попала в аварию на автомобиле мужа.

Эта история о том, как девушка после словесного скандала с супругом решила выплеснуть свои эмоции и агрессию на его автомобиль. Разбила стёкла, вырвала «дворники», помяла двери.

Скорее всего, в этой ситуации мужчина сделал выводы о том, на что способна девушка на эмоциях, а может быть, даже испугался за своё здоровье, представляя себя на месте своего авто.

5. «Он не подружился с моей собакой»

Когда они начали встречаться, парень подарил девушке на день рождения собаку, о которой она давно мечтала.

До свадьбы пара вместе не жили, лишь иногда оставались друг у друга. После неё было решено переехать жить в дом мужа, естественно, вместе с питомцем.

Собака не просто проявляла ревность к мужчине, но иногда даже агрессивность. Погрызла провода, любимые ботинки, отказывалась спать на отведённом ей месте, всё время укладывалась в постель, занимая его место.

В один из дней терпению пришёл конец, и мужчина поставил вопрос ребром: «Или я или собака!»

И, как ни странно, но девушка выбрала второй вариант. Возможно, в истории этой пары это было лишь предлогом для расставания, а причины были совсем другие.