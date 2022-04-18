6 правил идеального комплимента мужчине

Говорят, что женщины любят ушами, но все знают: мужчины падки на лесть не менее, а иногда и более, прекрасной половины человечества. Сильным рыцарям хочется слышать, что они уникальны, умны, что их мужественность восхищает, а чувство юмора приводит в восторг.

Психологи уверены: комплименты могут расположить к вам любого собеседника, независимо от пола, но, если похвалить избранника правильно, его сердце растает, а за спиной вырастут крылья.

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Говорите искренне

Что нравится вам в любимом человеке или в том, с кем флирт только начинается? Может, привлекательная внешность? Или умение позаботиться и решить проблемы? Скажите об этом прямо. Такие комплименты самые обезоруживающие.

Произнесите это, когда вам хочется, и партнер оценит искренность.

Хвалите мужчину при посторонних

Самый приятный комплимент — сказанный о человеке кому-то еще. Выберите момент, когда избранник будет вас слышать, но не акцентируйте на нем внимание. Скажите, что вам повело, ведь у вас такой ответственный, сильный и забавный мужчина.

Услышанные слова вдохновят его демонстрировать это качество еще сильнее.

Напомните о хорошем неожиданно

Получить сообщение с нежными словами посреди рабочего дня очень приятно. Напишите мужчине, что вы гордитесь им, что он — прекрасный человек или отлично выглядел сегодня утром. Это заставит избранника улыбнуться и с нетерпением ждать встречи с вами, ведь мы все стремимся быть рядом с теми, кто нас ценит и бережет.

Добавьте конкретики

Говорят, если похвалить рубашку мужчины, он будет не расставаться с ним следующие два года. Конечно, это преувеличение, но именно такие комплименты сильная половина человечества запоминает лучше всего. Пусть приятные слова будут адресованы чему-то конкретному: тому, какой вкусный кофе он варит, какие стильные кроссовки подобрал, какие правильные слова подобрал, чтобы помочь вам справиться со стрессом.

Откажитесь от сравнений

Не стоит сравнивать мужчину с вашим отцом, его друзьями и, конечно, бывшим возлюбленным. Даже если вы пытаетесь показать его превосходство, не стоит этого делать! Избранник не хочет знать, что в вашей голове есть еще какой-то мужской образ, кроме него.

Не используйте уменьшительно-ласкательные слова

Женщинам хочется нравиться, мужчина хотят гордиться собой. Помогите ему в этом. Не стоит, делая комплимент, рушить образ сильного льва и превращать его в любимого плюшевого зайчика.