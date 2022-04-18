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1 час назад

Названы профессии самых проблемных в разводе мужчин

Lenta.ru

Адвокат, специализирующийся на разводах, на своей странице в TikTok назвала профессии самых проблемных в разводе мужчин. Она отметила, что максимальные неудобства при расторжении брака доставляют пожарные, полицейские, военные, хирурги и пилоты, говорится в статье на портале Popcrush.

Названы профессии самых проблемных в разводе мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт с ником @Jettiegirl28 отметила, что составила список профессий, исходя из собственной многолетней практики ведения разводов. Однако она призвала подписчиц и подписчиков не принимать перечень как аксиому, так как из любого правила всегда есть исключения.

«Самые сложные дела часто касались мужчин этих пяти профессий», — поделилась опытом адвокат.

Она посоветовала внимательней присматриваться к военным, хирургам, полицейским, пилотам и пожарным. По ее словам, сначала эти мужчины кажутся мужественными, а профессия даже привлекает девушек, но с годами брака они становятся нарциссами и стараются тотально контролировать избранниц.

«Во время развода они похожи на сброшенную бомбу, сжигающую все на земле. Они недоумевают, как кто-то вообще может позволить себе бросить им вызов», — добавляет адвокат.

Она также отметила, что обладатели указанных профессий часто чувствуют себя небожителями, обличенными властью, и смотрят на всех свысока.

«На работе они боги, а приходят домой — и нужно вдруг мусор вынести. Это вызывает у них оторопь», — говорит эксперт, добавляя, что зачастую с такими мужчинами крайне трудно ужиться.

Ранее стало известно, что смена привычки в самоизоляции заставила женщину заподозрить мужа в неверности. Мать пятерых детей и любящую жену насторожило то, что во время самоизоляции он не брил интимные места, но, когда узнал, что скоро снова возвращаться в офис, сделал интимную прическу.

Любовь,
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