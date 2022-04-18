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3 часа назад

Светлана Немоляева поделилась секретами счастливого брака

Мира Маркина

18 апреля Светлана Немоляева празднует юбилей – артистке исполнилось 85 лет. В этот день звезда театра и кино рассказала, как она поддерживала теплые отношения с мужем Александром Лазаревым. Супруги прожили вместе более пятидесяти лет. В 2011 году актера не стало. Светлану Владимировну цитирует издание «Вокруг ТВ».

Немоляева: "Надо отдать должное моему мужу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Светлана Немоляева отметила, что одно из главных правил в их семье – не верить слухам. Звезда не скрывает, что в семье были и ссоры, и неприятности – в основном на бытовой почве.

«Прежде всего, думаю, нас спасало то, что мы оба очень не любили находиться в состоянии ссор. Мы иногда были злые и неуступчивые, но очень быстро друг друга прощали и даже потом не могли вспомнить, из-за чего мы, собственно, поругались», — объяснила Светлана Владимировна.

Терпение – еще один залог семейного счастья, считает актриса.

«Надо отдать должное моему мужу: даже если я была не права и наскакивала на него как… я не знаю кто, он все терпел, а потом сам шел ко мне извиняться, хотя потом спрашивал: «Из-за чего мы поругались?». Так счастливо сошлись наши звезды, что нам друг с другом было хорошо и мы друг без друга не могли», — с нежностью вспомнила Немоляева.

Ранее мы рассказывали о том, как поверить в любовь после измены.

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