Немоляева: "Надо отдать должное моему мужу"

«Надо отдать должное моему мужу: даже если я была не права и наскакивала на него как… я не знаю кто, он все терпел, а потом сам шел ко мне извиняться, хотя потом спрашивал: «Из-за чего мы поругались?». Так счастливо сошлись наши звезды, что нам друг с другом было хорошо и мы друг без друга не могли», — с нежностью вспомнила Немоляева.