Как сохранить секс, если у вас есть дети или назойливые родители

Невозможно придумать более объемную тему, чем разговор о границах внутри семьи. Выстроить личные границы трудно и часто без участия психотерапевта просто невозможно, выстроить границы с партнером, родственниками и детьми — тот еще квест.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорили про угасающий секс, ссоры и измены, а также обсудили, как заниматься любовью, когда дома находятся дети или родители, а родственники пишут смс-ки с назойливым вопросом "когда дети".
В гостях семейный психолог и секс-терапевт Марина Травкова. Она написала книгу про измены «Неверность» и запустила школу психологических профессий «Психодемия».
Таймкод:
1.30 — Почему в отношениях пропадает секс
9.20 — Почему моногамия — это нелогично
15.30 — Куда деть обиды
24.50 — Почему ссоры иногда заменяют секс
28.40 — Всегда ли наличие секса — признак благополучия в паре
33.20 — Про инициативу в сексе
37.30 — Как заниматься сексом, если живешь с родителями
40.10 — Проблемы сепарации
44.25 — Как отбивать бестактные вопросы родственников
50.30 — Нужно ли говорить семье важные вещи о себе, например, про отказ заводить ребенка
54.10 — Как заниматься сексом, если у вас есть дети
1.02.30 — Проблема закрытых дверей
1.07.30 — Я живу прекрасно, но живу не так, как хочет моя семья, общество вокруг меня и сама Россия
В подкасте участвовали:
Образовательная платформа «Психодемия»
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова