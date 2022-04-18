Как сохранить секс, если у вас есть дети или назойливые родители

Невозможно придумать более объемную тему, чем разговор о границах внутри семьи. Выстроить личные границы трудно и часто без участия психотерапевта просто невозможно, выстроить границы с партнером, родственниками и детьми — тот еще квест.

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В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорили про угасающий секс, ссоры и измены, а также обсудили, как заниматься любовью, когда дома находятся дети или родители, а родственники пишут смс-ки с назойливым вопросом "когда дети".

В гостях семейный психолог и секс-терапевт Марина Травкова. Она написала книгу про измены «Неверность» и запустила школу психологических профессий «Психодемия».

Таймкод:

1.30 — Почему в отношениях пропадает секс

9.20 — Почему моногамия — это нелогично

15.30 — Куда деть обиды

24.50 — Почему ссоры иногда заменяют секс

28.40 — Всегда ли наличие секса — признак благополучия в паре

33.20 — Про инициативу в сексе

37.30 — Как заниматься сексом, если живешь с родителями

40.10 — Проблемы сепарации

44.25 — Как отбивать бестактные вопросы родственников

50.30 — Нужно ли говорить семье важные вещи о себе, например, про отказ заводить ребенка

54.10 — Как заниматься сексом, если у вас есть дети

1.02.30 — Проблема закрытых дверей

1.07.30 — Я живу прекрасно, но живу не так, как хочет моя семья, общество вокруг меня и сама Россия

В подкасте участвовали:

Образовательная платформа «Психодемия»

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий