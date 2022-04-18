Названы разрушающие отношения черты характера

Лицензированный консультант по психическому здоровью Энтони Смит назвал черты характера, разрушающие пары. В статье, вышедшей в Psychology Today, эксперт обратил внимание на то, что со временем люди могут меняться, но все равно существует ряд качеств, которые могут стать причиной краха даже самых крепких отношений.

По словам эксперта, люди чаще всего жалуются на нарциссизм партнера. Сам Смит добавил, что слишком сильная зависимость от мнения партнера тоже может быть разрушительной. Обычно люди, которые считают главным потакать во всем возлюбленному, вырастают в семьях, где независимое мышление осуждалось и, возможно, даже наказывалось, добавил психолог.

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«По иронии судьбы, их действия, как правило, приводят к тому, чего они боятся больше всего, — подчеркнул Смит. — Поскольку большинство людей не могут справиться с отношениями, в которых они должны направлять взрослого партнера, как маленького ребенка, и происходит разрыв».

Пассивно-агрессивное поведение тоже способно разрушить отношения, уверен психолог. Эксперт отметил, что все люди когда-либо прибегали к нему: нарочно опаздывали на встречу, зная, что это заденет другого человека, демонстративно молчали в ответ на заданный вопрос, да и просто обсуждали кого-то за спиной. Склонные к пассивной агрессии люди вносят нездоровую непредсказуемость в отношения: партнер не знает, чего от них ожидать, акцентировал внимание Смит. Это, по его словам, приводит к постоянным спорам, при этом тихий агрессор не просит прощения и не раскаивается.

Перфекционизм может стать патологией даже для долгого романа или брака, уверен психолог. Люди, одержимые стремлением делать что-то идеально, как правило, жестко придерживаются правил, деталей, расписаний и рутины, что может выводить из себя привыкшему к более свободному графику партнера. По мнению эксперта, каждый может вспомнить родственника или друга, стремящегося контролировать и себя, и других поминутно. Такое поведение, отметил он, также вызывает раздражение.

Люди, которые во всем видят негатив, обречены на разрушение своего союза, обратил внимание психолог. Сначала кажется, что такой человек обладает тонким и особенным чувством юмора, но со временем становится ясно, что он язвит по любому поводу, во всем видя только отрицательные стороны.

«Если ему подарить миллион долларов, он едко ответит: "Миллион баксов! Здорово! Ты пытаешься меня уничтожить? Знаешь, сколько налогов с этой суммы я должен заплатить?"» — привел пример Смит.