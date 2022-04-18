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32 минуты назад

Стало известно о влиянии пандемии на сексуальную активность людей

Lenta.ru

Сексопатолог Тэмми Нельсон рассказала о влиянии пандемии COVID-19 и изоляции на сексуальную активность людей. По словам специалиста, пациенты все чаще говорят о желании иметь свободные отношения, пишет The Star.

Стало известно о влиянии пандемии на сексуальную активность людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нельсон аргументировала такое изменение в сексуальном поведении тем, что люди пережили романтическое выгорание и теперь стремятся наверстать упущенное и ищут новых партнеров.

Эксперт заявила, что за последние месяцы к ней поступило на 45 процентов запросов больше на эту тему. Клиенты просят подсказать, как им обсудить с партнером свободные отношения.

«Сейчас пары как никогда стремятся оживить отношения. Многие открыто завиляют о желании реализоваться сексуально»,

— прокомментировала Тэмми Нельсон.

Эксперт добавила, что мужчины обычно хотят большей сексуальной свободы и становятся инициаторами свободных отношений.

«Мужчины выносят эту щекотливую тему на обсуждение, женщины долго думают, а потом соглашаются. В то же время мужчины быстрее заявляют, что хотят прекратить эту практику, а дамы настаивают на продолжении»,

— резюмировала Тэмми Нельсон.

Любовь,
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