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3 часа назад

Секреты, которые ни за что не стоит выдавать подругам

Провинция.ру

Подруги, которые давно общаются, обычно могут говорить друг с другом на любые темы, в том числе и обсуждать интимные секреты своих отношений. Однако есть несколько тем, которые сексологи не рекомендуют поднимать в разговоре - даже если вы с подругой дружите очень давно. Излишняя откровенность в итоге может негативно сказаться на ваших отношениях с любимым мужчиной.

Секреты, которые ни за что не стоит выдавать подругам
Фото: PixabayPixabay

Размеры и умения. Не стоит показывать на линейке каким достоинством обладает ваш мужчина, даже если ему есть чем гордиться. Рано или поздно в общем кругу случайно подруга может дать понять, что в курсе того, чем наградила природа вашего партнера. А вот ему вряд ли понравится, что с его телом заочно знакомы чужие люди.

Физиологические особенности. Все мы не идеальны – у кого-то животик свисает, у кого-то волосатость повышенная. Однако когда двое оказываются вместе в постели, «по умолчанию» считается, что эти секреты не выйдут за пределы спальни.

Ваши «фишки» и эксперименты. Обсуждать разнообразие интимной жизни – плохая затея. Главное – чтобы устраивало вас двоих с партнером. А вот подруга после откровений может даже вас осудить, в худшем случае – начнет «по секрету» рассказывать это своим знакомым. Некоторые люди консервативны и осуждают эксперименты, в итоге можете получить славу «распущенной пары».

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