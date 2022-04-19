Ложные установки в любви, навязанные партнером

«Докажи свою любовь!», «Если я тебе не безразличен, ты это сделаешь», «Никто и никогда не полюбит тебя так, как я!», — многие люди хоть раз в жизни слышали что-то подобное. Каждая из таких фраз — тревожный сигнал о том, что с вашими отношениями не все в порядке. Если слышите их постоянно, то это говорит не о большой любви, а совсем наоборот. 11 ложных установок о любви описал социальный психолог Александр Шахов.
Давайте представим стандартную для психолога ситуацию. К нему на прием приходит клиентка с заниженной самооценкой, различными страхами и комплексами.
Бывший муж постоянно повторял ей, что она глупая, бестолковая и ни на что не способная. У этой женщины до сих пор в голове звучит его фраза: «Да кому ты нужна, кроме меня!».
Она нашла в себе силы уйти от мужа, однако до сих пор не чувствует себя свободной. Ее представления о любви сильно изменились.
Если раньше эта женщина ассоциировала любовь с нежностью, поддержкой, заботой, доверием и уважением, то теперь — со страхом, болью, обидой, уязвимостью и опасностью.
Некоторые фразы партнера могут серьезно повлиять на нашу самооценку и веру в себя, уверен психолог Александр Шахов. Давайте разберем 11 основных установок, способных разрушить любые отношения.
Ложная установка: любовь ставит условия
В серьезных и экологичных отношениях люди принимают партнера со всеми достоинствами и недостатками, видят его сильные стороны и готовы мириться со слабыми. Они не требуют соблюдения определенных условий, чтобы партнер «заслужил» их любовь, и не терпят жестокое обращение к себе. Важно сразу же объяснить своему партнеру, что подобные требования не допустимы, так как нарушают ваши личные границы.
Ложная установка: любовь жестока
Если человек испытывает к партнеру настоящие чувства, то относится к нему с уважением, чуткостью и заботой. Он не стремится вызвать чувство вины. Если какой-то из поступков партнера его огорчил, он говорит об этом мягко, не пытаясь надавить на него и разрушить его самооценку. Все остальное — это попытка манипуляции чувством вины. Как и в первом случае, важно прямо сказать своему партнеру, что для вас такое отношение неприемлемо. И если он действительно любит, как утверждает, то ему нужно сменить свой тон, прекратить манипулировать и спокойно поговорить о том, что его расстроило.
Ложная установка: любовь нетерпелива
Отношения в паре не строятся по принципу «Начальник» и «Подчиненный». Если человек предъявляет различные требования к своему партнеру, не ценя при этом его личное время, постоянно раздражается, требует немедленно исполнять все свои прихоти и капризы, — значит, он его не уважает. А где нет уважения, там нет и любви. Любовь подразумевает внимательное и бережное отношение к желаниям и чувствам своего партнера. Если этого нет, скорее всего, вы просто удобны для человека. Такие отношения ничего позитивного не дадут лично вам, поэтому не стоит за них держаться.
Ложная установка: любовь ревнива
В настоящих отношениях любовь не измеряют в определенных единицах, чтобы понять, чьи чувства крепче и сильнее. Любовь к ребенку, матери, другу по своей сути сильно отличается от любви к партнеру и важна в каждом своем проявлении. Подобная ревность выдает в человеке внутренние страхи и чувство собственной неполноценности. В таких случаях необходим откровенный разговор с партнером. Важно понять, откуда взялась эта ревность к другим членам семьи: живете ли вы с манипулятором или действительно уделяете слишком мало времени мужу/жене?
Ложная установка: любовь — это соревнование
Люди ежедневно заботятся о своем партнере, помогают ему и получают поддержку в ответ. Но иногда отношения превращаются в азартную игру «Ты мне, а я — тебе», и начинается настоящая «торговля поступками». Партнер сделал вам кофе, но взамен требует, чтобы вы испекли ему пирог. К концу дня он может посчитать, сколько хорошего и плохого вы друг другу сделали, и назвать «победителя».
В такой ситуации человеку все время приходится доказывать свою ценность и полезность, и делать что-либо в ущерб самому себе, лишь бы заслужить дополнительные «баллы». Это требует большого количества ресурсов и сил, и в результате разрушит такие отношения.
Ложная установка: любовь эгоистична
Многие забывают разницу между здоровым эгоизмом («Я себя люблю и уважаю, но учитываю и чужие интересы») и нездоровым эгоизмом («Я — все, остальные — ничто»). Есть люди, которые хотят что-то получать в отношениях, но не готовы ничего давать своему партнеру. Они слишком зациклены на себе, чтобы интересоваться чужими чувствами.
В этом случае также необходимо поговорить с партнером, сказать, что вам некомфортно в таких отношениях. Иногда люди не замечают, что откровенно перегибают палку. Но, по большей части, такие отношения деструктивны: партнер-эгоист в них не меняется, он, наоборот, ищет того, кто будет жить только ради него.
Ложная установка: любовь требует и заставляет
Любовь должна стать свободным выбором, а не тяжелым бременем. Никто не обязан испытывать чувства к человеку вопреки своей воле. Отношения, построенные на принуждении и насилии, становятся опасными и разрушительными, и оставляют травму на всю жизнь.
Ложная установка: любовь тщеславна
Фраза: «Ты никому не нужен (не нужна), кроме меня» выдает очень неуверенного в себе человека. Чтобы скрыть свои опасения и страхи, а также удержать партнера рядом с собой, он вселяет в него комплекс неполноценности.
Такие люди хотят полностью подчинить партнера себе, показать ему «свое место». Когда чувства настоящие, человек не будет хвастаться силой своих чувств и разрушать самооценку партнера. Поэтому не стоит пытаться спасти такие токсичные отношения.
Ложная установка: любовь раздражает
Каждый день мы совершаем тысячи различных поступков, и не все из них нравятся нашему партнеру. Если человек придирается к каждой мелочи и требует партнера изменить свои привычки, значит, он не принимает его таким, как он есть. В экологичных отношениях человек не будет обращать внимания на мелкие недостатки, а тем более — заставлять партнера полностью меняться ради него.
Ложь: любовь обидчива
Фраза: «Я тебя не прощу за то, что ты натворил(а)» может касаться чего угодно, даже вашего опоздания на семейный ужин или невинного танца с коллегой по работе. Этими словами человек признает свою обиду и озлобленность, и хочет сбросить негатив на партнера, заставить его испытывать вину и просить прощения. Бесконечные обиды и упреки со временем разрушат любой союз. Есть ситуации и проблемы, которые могут привести к разрыву отношений, например, супружеская измена. В любом случае, расставаться нужно мирно, без взаимных упреков и обвинений.
Ложная установка: любовь легко потерять
Если человек испытывает к своему партнеру настоящие чувства, он не будет пасовать перед каждой трудностью. Он готов бороться за свои отношения и работать над ними, а не «хлопать дверью» во время любой конфликтной ситуации. В отношениях с партнером важно установить личные границы, чтобы не позволить собой манипулировать.