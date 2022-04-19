Ложные установки в любви, навязанные партнером

«Докажи свою любовь!», «Если я тебе не безразличен, ты это сделаешь», «Никто и никогда не полюбит тебя так, как я!», — многие люди хоть раз в жизни слышали что-то подобное. Каждая из таких фраз — тревожный сигнал о том, что с вашими отношениями не все в порядке. Если слышите их постоянно, то это говорит не о большой любви, а совсем наоборот. 11 ложных установок о любви описал социальный психолог Александр Шахов.

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Давайте представим стандартную для психолога ситуацию. К нему на прием приходит клиентка с заниженной самооценкой, различными страхами и комплексами.

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Бывший муж постоянно повторял ей, что она глупая, бестолковая и ни на что не способная. У этой женщины до сих пор в голове звучит его фраза: «Да кому ты нужна, кроме меня!».

Она нашла в себе силы уйти от мужа, однако до сих пор не чувствует себя свободной. Ее представления о любви сильно изменились.

Если раньше эта женщина ассоциировала любовь с нежностью, поддержкой, заботой, доверием и уважением, то теперь — со страхом, болью, обидой, уязвимостью и опасностью.

Некоторые фразы партнера могут серьезно повлиять на нашу самооценку и веру в себя, уверен психолог Александр Шахов. Давайте разберем 11 основных установок, способных разрушить любые отношения.

1. «Сделай то, что я хочу, чтобы я полюбил(а) тебя еще сильнее»

Ложная установка: любовь ставит условия

В серьезных и экологичных отношениях люди принимают партнера со всеми достоинствами и недостатками, видят его сильные стороны и готовы мириться со слабыми. Они не требуют соблюдения определенных условий, чтобы партнер «заслужил» их любовь, и не терпят жестокое обращение к себе. Важно сразу же объяснить своему партнеру, что подобные требования не допустимы, так как нарушают ваши личные границы.

2. «Твои поступки меня раздражают и злят, потому что я тебя люблю»

Ложная установка: любовь жестока

Если человек испытывает к партнеру настоящие чувства, то относится к нему с уважением, чуткостью и заботой. Он не стремится вызвать чувство вины. Если какой-то из поступков партнера его огорчил, он говорит об этом мягко, не пытаясь надавить на него и разрушить его самооценку. Все остальное — это попытка манипуляции чувством вины. Как и в первом случае, важно прямо сказать своему партнеру, что для вас такое отношение неприемлемо. И если он действительно любит, как утверждает, то ему нужно сменить свой тон, прекратить манипулировать и спокойно поговорить о том, что его расстроило.

3. «Сделай то, что я хочу, прямо сейчас, если ты меня действительно любишь»

Ложная установка: любовь нетерпелива

Отношения в паре не строятся по принципу «Начальник» и «Подчиненный». Если человек предъявляет различные требования к своему партнеру, не ценя при этом его личное время, постоянно раздражается, требует немедленно исполнять все свои прихоти и капризы, — значит, он его не уважает. А где нет уважения, там нет и любви. Любовь подразумевает внимательное и бережное отношение к желаниям и чувствам своего партнера. Если этого нет, скорее всего, вы просто удобны для человека. Такие отношения ничего позитивного не дадут лично вам, поэтому не стоит за них держаться.

4. «Ты любишь детей/маму/собаку намного больше, чем меня!»

Ложная установка: любовь ревнива

В настоящих отношениях любовь не измеряют в определенных единицах, чтобы понять, чьи чувства крепче и сильнее. Любовь к ребенку, матери, другу по своей сути сильно отличается от любви к партнеру и важна в каждом своем проявлении. Подобная ревность выдает в человеке внутренние страхи и чувство собственной неполноценности. В таких случаях необходим откровенный разговор с партнером. Важно понять, откуда взялась эта ревность к другим членам семьи: живете ли вы с манипулятором или действительно уделяете слишком мало времени мужу/жене?

5. «Докажи свою любовь, а я докажу свою»

Ложная установка: любовь — это соревнование

Люди ежедневно заботятся о своем партнере, помогают ему и получают поддержку в ответ. Но иногда отношения превращаются в азартную игру «Ты мне, а я — тебе», и начинается настоящая «торговля поступками». Партнер сделал вам кофе, но взамен требует, чтобы вы испекли ему пирог. К концу дня он может посчитать, сколько хорошего и плохого вы друг другу сделали, и назвать «победителя».

В такой ситуации человеку все время приходится доказывать свою ценность и полезность, и делать что-либо в ущерб самому себе, лишь бы заслужить дополнительные «баллы». Это требует большого количества ресурсов и сил, и в результате разрушит такие отношения.

6. «Мне все равно, что ты чувствуешь, ведь мои чувства намного важнее»

Ложная установка: любовь эгоистична

Многие забывают разницу между здоровым эгоизмом («Я себя люблю и уважаю, но учитываю и чужие интересы») и нездоровым эгоизмом («Я — все, остальные — ничто»). Есть люди, которые хотят что-то получать в отношениях, но не готовы ничего давать своему партнеру. Они слишком зациклены на себе, чтобы интересоваться чужими чувствами.

В этом случае также необходимо поговорить с партнером, сказать, что вам некомфортно в таких отношениях. Иногда люди не замечают, что откровенно перегибают палку. Но, по большей части, такие отношения деструктивны: партнер-эгоист в них не меняется, он, наоборот, ищет того, кто будет жить только ради него.

7. «Ты ДОЛЖЕН(НА) меня любить!»

Ложная установка: любовь требует и заставляет

Любовь должна стать свободным выбором, а не тяжелым бременем. Никто не обязан испытывать чувства к человеку вопреки своей воле. Отношения, построенные на принуждении и насилии, становятся опасными и разрушительными, и оставляют травму на всю жизнь.

8. «Никто не полюбит тебя так, как я»

Ложная установка: любовь тщеславна

Фраза: «Ты никому не нужен (не нужна), кроме меня» выдает очень неуверенного в себе человека. Чтобы скрыть свои опасения и страхи, а также удержать партнера рядом с собой, он вселяет в него комплекс неполноценности.

Такие люди хотят полностью подчинить партнера себе, показать ему «свое место». Когда чувства настоящие, человек не будет хвастаться силой своих чувств и разрушать самооценку партнера. Поэтому не стоит пытаться спасти такие токсичные отношения.

9. «Если ты меня любишь, выброси эту картину/не надевай это платье/перестань есть мясо»

Ложная установка: любовь раздражает

Каждый день мы совершаем тысячи различных поступков, и не все из них нравятся нашему партнеру. Если человек придирается к каждой мелочи и требует партнера изменить свои привычки, значит, он не принимает его таким, как он есть. В экологичных отношениях человек не будет обращать внимания на мелкие недостатки, а тем более — заставлять партнера полностью меняться ради него.

10. «После такого поступка тебя никто не будет любить»

Ложь: любовь обидчива

Фраза: «Я тебя не прощу за то, что ты натворил(а)» может касаться чего угодно, даже вашего опоздания на семейный ужин или невинного танца с коллегой по работе. Этими словами человек признает свою обиду и озлобленность, и хочет сбросить негатив на партнера, заставить его испытывать вину и просить прощения. Бесконечные обиды и упреки со временем разрушат любой союз. Есть ситуации и проблемы, которые могут привести к разрыву отношений, например, супружеская измена. В любом случае, расставаться нужно мирно, без взаимных упреков и обвинений.

11. «Я уйду от тебя, потому что ты меня не любишь»

Ложная установка: любовь легко потерять