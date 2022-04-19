Психолог перечислила страхи перед новыми отношениями

Семейный психолог, супервизор Анна Девятка перечислила пять видов страхов перед новыми отношениями. В беседе с «Москвой 24» она рассказала и о том, как развеять страхи, которые мешают личной жизни.

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Первым Девятка назвала страх не найти «того самого». Поиск идеального партнера, предупреждает психолог, может затянуться, и специалисты рекомендуют не соглашаться на меньшее, но посмотреть на ситуацию под другим углом и найти то, что может дать человеку «неидеальный» партнер.

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Среди четырех других фобий в отношениях — страх самораскрытия, продолжает врач.

«Развитие отношений предполагает принятие чужих привычек, странностей и "тараканов", поэтому не получится показывать только светлую сторону, ведь пока прячетесь вы, партнер тоже не показывает слабости», — говорит Девятка, обещая, что страх самораскрытия уходит после опыта взаимодействия с партнером.

По словам специалиста, мешать может и боязнь повторения прежних болезненных сценариев. Она предупреждает, что в любом сценарии есть вторичная выгода, которую человек умеет получать только с помощью абьюзивных отношений, и эту проблему должен решать сексолог.

Кроме того, завести новые отношения мешает страх предательства после негативного опыта, признает Девятка. «Важно внимательно посмотреть на человека рядом и спросить себя: "Готов ли я рискнуть и предоставить лимит доверия, попробовать побыть рядом в спокойствии и уюте именно с этим человеком?" Если ответ "да" и желание тепла и близости перевешивает страхи, дайте шанс этим отношениям», — советует она.

Последним в списке специалист называет страх попасть в зависимость от любви (страх использования). Он, по словам врача, преодолевается с помощью определения четких границ, в чем вы готовы помогать и какими ресурсами, в том числе финансовыми, делиться.