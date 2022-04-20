Влюбленность и очарованность заставляют человека оправдывать даже самые странные действия его партнера. О том, как понять, что мужчина вас использует, пишет сайт Infox.ru.
Проблемы с деньгами бывают у каждого. Но если вы начали встречаться с человеком, который просит у вас деньги на личные нужды — это дурной знак. Просьбы о помощи не всегда прямые, это и невозможность воспользоваться такси или оплатить счета.
Человек может выражать гордость за ваши достижения. Однако вы можете представлять для него особый интерес, если, например, вас принимают в интересующих его кругах, если имеете влиятельных родителей или хорошо зарабатываете.
Использовать другого человека можно не только материально, но и эмоционально. Если ваш мужчина приходит к вам чаще всего тогда, когда ему грустно, одиноко, хочется выговориться или нужна интимная близость, это нехороший знак. Партнер может говорить такие фразы: «Только ты меня понимаешь», «Без тебя я не смогу», «Ты смысл моей жизни». Как бы трогательно это ни звучало, это ловушка. В здоровых отношениях люди приходят не только чтобы взять, но и чтобы отдать.
И, например, не помнит день вашего рождения. Он легко забывает о вас, когда его ничего не беспокоит. Он говорит вам море приятных слов, за которым почти никогда не следует действий. Задумайтесь, если ваш избранник всегда занят в те дни, когда он вам нужен.