Влюбленность и очарованность заставляют человека оправдывать даже самые странные действия его партнера. О том, как понять, что мужчина вас использует, пишет сайт Infox.ru.

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Он под разными предлогами просит вас о материальной помощи

Проблемы с деньгами бывают у каждого. Но если вы начали встречаться с человеком, который просит у вас деньги на личные нужды — это дурной знак. Просьбы о помощи не всегда прямые, это и невозможность воспользоваться такси или оплатить счета.

Он часто говорит о ваших благах и преимуществах, которых нет у него

Человек может выражать гордость за ваши достижения. Однако вы можете представлять для него особый интерес, если, например, вас принимают в интересующих его кругах, если имеете влиятельных родителей или хорошо зарабатываете.

Он появляется, лишь когда у него проблемы

Использовать другого человека можно не только материально, но и эмоционально. Если ваш мужчина приходит к вам чаще всего тогда, когда ему грустно, одиноко, хочется выговориться или нужна интимная близость, это нехороший знак. Партнер может говорить такие фразы: «Только ты меня понимаешь», «Без тебя я не смогу», «Ты смысл моей жизни». Как бы трогательно это ни звучало, это ловушка. В здоровых отношениях люди приходят не только чтобы взять, но и чтобы отдать.

Он не строит с вами общих планов